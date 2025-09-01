【やぎ座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】
「運命の輪」の正位置は、物事が大きく動くことを表しています。
今月は、これまでの努力がよい結果となって実を結ぶでしょう。
ただし、喜びに浮かれすぎると、体調を崩す恐れがあるので気を付けて。
【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒色のアイテムが、安定した状態で変化を乗り越えるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
