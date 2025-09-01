【いて座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】
「吊るされた男」の正位置は、自分に向き合っていることを意味します。
今月は、難しいと思っていたことが意外とうまく進むでしょう。
ただし、順調だからといって手を抜かず、慎重に見極めることが大切です。
【今月のラッキーカラー：ベージュ】
ベージュのアイテムが、冷静に物事を進める手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
