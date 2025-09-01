【さそり座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、物事が明るみに出ることを意味します。
今月は、新しい選択肢が現れ、いいひらめきに恵まれる1カ月となるでしょう。
ただし、ひらめきで終わらせず、次のアクションを考えることが大切。そうすることで、今後の展開へとつながっていきます。
【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色いアイテムが、あなたのひらめきを具体的な行動へと導いてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
