認知症になっても「奥行きのある会話」をしたい。「認知症医療の第一人者」の娘が、父との関わりから気づいたこと

“あるときね、ある人が街を歩いていたら、バッタリ知り合いの二人の医師に会ったんだよ。「やぁ久しぶり」と挨拶してね。しばらく話した後に、その人が「実は僕ね、認知症になったんですよ」と言ったんだ。すると一人の医師が「あぁ、申しわけない。この後、用事があるのでこれで失礼するよ」と言って去っていったんだ。ほどなくしてもう一人の医師も「失礼、僕も用事を思い出した」と言って行ってしまった。それで、その人は一人になったんだ……。” --『父と娘ときどき母の認知症日記―気持ちを伝え合う長谷川和夫最期の日々』より

これは、認知症専門医の長谷川和夫さんが、自身の認知症を公表した後、取材で「ある人」のエピソードとして語ったものだ。長谷川さんの長女・南高（「高」ははしご高）まりさんは、後から思えば、これは父親が自分の体験を話したのではないかと振り返る。

長谷川和夫さんは、「長谷川式簡易知能評価スケール」を開発し、2004年に厚生労働省の検討会委員として「痴呆」から「認知症」への名称変更に貢献した、認知症医療の第一人者である。2017年に自らが認知症であることを公表し、2021年11月13日に92歳で亡くなるまで、当事者の立場から認知症の人の想いを発信し続けた。

そんな長谷川和夫さんの最後の1年間をまりさんが綴ったのが、『父と娘ときどき母の認知症日記―気持ちを伝え合う長谷川和夫最期の日々』（中央法規出版）である。

まりさんはシルバーコーラスの会を立ち上げ、音楽を通して地域活動を推進する一方で、精神保健福祉士（PSW）として精神障がい者のデイサービスなどに勤務し、社会福祉活動に携わってきた。

認知症に関する理解を深め、当事者や家族を支援するための啓発活動が行われる「認知症月間」である9月。まりさんに、父・長谷川和夫さんの言葉を通して得た気づきについて教えてもらった。

※編集部注：ここで記されていることはあくまで一例であり、すべての認知症の方とそのご家族に当てはまるとは限らないことをご了承ください。

「ああしたらよかった、こうしたらよかった」は自分ひとりで抱えない

--前作『父と娘の認知症日記』に続き、今回、最後の1年について本を出版された経緯を教えてください。

南高まり（以下、まり）：前作では父が認知症であることを公表してからの様子を書いたのですが、その後、父と母が老人ホームに入居してから父が亡くなるまでの最後の1年間についても記録しておきたいと思ったんです。特にコロナ禍という特殊な状況下での両親の最期のやりとり、そして父亡き後の母のグリーフケアも含めて、家族の物語として残したいと考えました。

--本を書き進める中で、どのような気持ちの変化がありましたか？

まり：コロナ禍ではありましたが、普通の暮らしの中で、父の言葉や気持ちの交流を日記風に、できるだけ正確に書きたいと思いましたが、書いている過程で自分自身の後悔も出てきて、苦しくなることがありました。「この時はもう少しこうすればよかったんじゃないか」と振り返ってしまって。

でも、その時々で父に喜んでもらえることは何かを考えてきたつもりでしたから、今では後悔はしないようにしています。同世代の友人と話していても、亡き親に対して「ああしたらよかった、こうしたらよかった」という会話がしょっちゅうあるんです。それでも涙ながらにお互いを慰め合って、「その時はよかれと思ってやったんだから、それでよかったんだよ」と言ってもらえると、ホッとするんです。誰かに話したり愚痴ったりすることで、自分の中だけで抱え込まずに済むんですよね。

認知症になっても「深い対話」はできる

--お父様との最後の1年の中で、特に印象深かった言葉や出来事はありますか？

まり：亡くなる3〜4カ月前のことです。コロナ禍で施設にいましたが、雑誌の取材があって、私が間に立って質問をしました。その中で「生きていく中で一番大事なものは何ですか」という質問に、父は「土台です」と答えたんです。

父はクリスチャンでしたから、信仰について答えるのかなと思っていたので、「土台」という言葉は意外でした。それで後になって詳しく聞いてみると、「自分が生きていく土台。今までやってきたことの延長線上、土台が大事なんだ。土台を大事にして、そして生き抜いていく」という話をしてくれました。

私は父が話したことをその場では消化しきれなくて、「あれはどういうことだったのだろう」と思いつつ、それを引きずって帰ることもありました。このときも、後から電話で尋ねたら、返ってきたのが、上記の言葉で。

私が「あの時、ああ言ってたけど、それはこういうこと？」と投げかけると、父はすごく喜んで、いきいきと話してくれました。

--認知症になっても、そうした感情の交流や深い対話ができるのですね。

まり：もちろん父は忘れていて、最初「そんなこと話したっけ」ということも多いのですが、丁寧に説明すると自分が言ったことを思い出すんです。そういう時に父は「自分で考えることが大事だよ」と言うんですね。本で見たとか人から聞いたとかではなくて、その人が言ったことを吟味して考える。どういう思いでその話をしたのかを自分で考えることが大事だと言っていました。

「人は何歳になっても、新たな土台を作れる」父の言葉に感じた希望

--本の中でまりさんが「日常において（土台の）確かさが揺らぐことはないのか」と質問されたやりとりが印象的でした。

まり：父は「人は一人ひとり違うから、僕には僕にしかない絆がある。いろんな人に教えられたり、叱られたり、褒められたりしながらできてきた道筋を大事にしてこれからもやっていく」と言ったんです。でも私は思わず「お父さんは成功してきたからいい土台だったかもしれないけれど、そうじゃない人もいるじゃない。土台がうまく作れなかった人はどうするの？」と聞きました。

すると父は「確かにお前の言う通りだ。でも、傷ついたり弱い立場を背負った人も、これから生きていく中で新しい絆を作っていける。また新たな土台を作っていくことはできるんだから」と答えました。

--ここまで生きてきた土台がグラグラしていたとしても、何歳になっても、新たな絆は作れるということですね。

まり：そうですね。でも、認知症を公表した途端、何か壁のようなものを感じるねと2人で話したこともありました。それまで毎年、招待されていたある講演会に参加したとき、顔見知りの医師もいたのに、積極的に話しかけてくれる人は少なく、父はポツンとした感じになってしまいました。後輩の医師が挨拶だけして、すぐに去ってしまい、父が寂しく感じていたことを前著の『父と娘の認知症日記』で書いたんです。

父が亡くなった少し後、その後輩の医師が、「長谷川先生も認知症になって大変そうだなと勝手に思い込んで、話しかけなかったことを今とても後悔している」と言ってくださったことがありました。父は何も変わっていないのに、周りの人たちが遠慮したり、離れたりしてしまうのです。

「普通の会話」をしてもらえないと感じていた父

――認知症になると、話してもわからないんじゃないかと思ったり、別人になったように感じたりしてしまう人もいますよね。

まり：そうした先入観を持たれる方が多いのですが、そうじゃないということを伝えたいです。病前と同じようにすべてがわかるわけではないかもしれませんが、本人のペースに合わせたり、繰り返し伝えることで、伝わることも多いのです。

--長谷川先生がそうした偏見や人間関係について話していたことはありますか。

まり：父は亡くなる少し前に「人との関わりがうまくいかなくなる」と話していました。それは認知症の症状のために、人の顔が覚えられない、視野が狭くなる、論理的思考が難しくなるといったこともありますが、何より「本当に自分の話を心から聞いてくれる人が少ない」と感じていたようです。

話しかけられる言葉が、「ご飯食べますか？」「お風呂入りませんか？」「今日はいいお天気ですね」といった必要最低限の問いかけばかりになってしまって、普通の会話がなくなってしまって。

私の夫が父と本の話で盛り上がったことがあったのですが、お互いが「今日はとても楽しかったよ」と言って、普段通りのコミュニケーションができたことをとても喜んでいました。普通の会話をするということが大切なんです。

時間は死を“柔らかく”してくれる

--お父様との最後のお別れについても書かれていますが、お母様がお父様に伝えた言葉は、愛する人の死を受け入れていないと言えないことだと思いました。

まり：父が入院した時は「来週迎えに来て」みたいな感じだったので、私は「最期」ということを意識する間もありませんでした。一方、母は父と最後に会った時に「天国に先に行ったら、いい場所とっておいてね」と伝えていて、父も「うん」と答えていたそうです。2人はまた会う約束をしていたのです。

それから8日後の2021年11月13日に父は亡くなりました。病院から連絡があり、私が病室に駆けつけた時には、父はもう静かに息を引き取っていました。主治医の先生と一緒に父の背中に手を回してさすると、まだ温かくて、懸命に生き抜いた父の温もりが伝わってきました。尊い命の存在を父が最期に伝えてくれたと感じ、忘れることができません。

--お父様を亡くされてから、それをどのように受け止めていったのでしょうか。

まり：父が亡くなった時は、ぽっかり胸に空洞ができてしまって、人と話していてもどこか上の空でした。ご飯も食べるし、お風呂も入るけれど、やっぱり空虚感がありました。

でも、本を書かせていただいたり、人様の前で家族側の立場として話したりするうちに、「まりさんの隣にお父さんがいるみたいに感じた」と言ってくださる方もいて。私の知らない父のことを教えてもらったり、思わぬ出逢いがあったりして、空洞は完全には閉じないんですけど、少し柔らかく小さくなっていきました。“時間薬”というのはそういう意味でもあるのかなって思います。解決するとか、白黒つくとかではないんですけど、柔らかくなってくるというか。

父が大切にしていた「土台」という言葉や「自分で考えることが大事」というアドバイスは、今も私の中で響いています。認知症になっても変わらないその本質、人様との絆がこれからを生きていく私の新しい土台になっているのかもしれません。

◇続く後編【「認知症になると表情が乏しくなる」は本当か。「認知症医療の第一人者」の娘が、父との日々で知った当事者の思い】では、まりさんが父・長谷川和夫さんとの日々のコミュニケーションの中で知った、認知症の家族との接し方について語ってもらった。

【後編】「認知症になると表情が乏しくなる」は本当か。「認知症医療の第一人者」の娘が、父との日々で知った当事者の思い