【てんびん座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は衝撃的な展開が起こることを示します。
今月は、思いがけないいい出来事があなたに訪れるでしょう。
ただし、喜びを前面に出し過ぎると、周囲に「自慢」と受け取られてしまうかも。うれしい気持ちは胸の内に秘めておくよう心掛けてみて。
【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色のアイテムは、幸運を落ち着いて受け止める助けとなるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
