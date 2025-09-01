海鮮バイキング いろはが東京ドームシティに誕生！ズワイガニ、生本マグロの寿司、刺身と100種ものディナービュッフェがすごすぎ
◆海鮮バイキング いろはが東京ドームシティに誕生！ズワイガニ、生本マグロの寿司、刺身と100種ものディナービュッフェがすごすぎ
豊洲 千客万来で大人気の「海鮮バイキング いろは」。こちらのレストランが、この夏、東京ドームシティ内に2号店をオープン。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんが「いろはプラン」を味わい尽くします。
目玉は、冷凍せず生のまま提供される「国産生本マグロ」を使った刺身やお寿司。さらに高級ガニとして知られる「本ズワイガニ」、殻付きのホタテや赤海老も味わえる炉端焼き、本格デザートも好きなだけ！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回は、8月にグランドオープンした「海鮮バイキング いろは 東京ドームシティ ミーツポート店」へ。こちらのレストランですが、豊洲 千客万来にある「海鮮バイキング いろは」の2号店なんです。
2種のコースがあり、100種のビュッフェ料理に加えて、寿司や炉端焼きなどが食べ放題になる「いろはプラン」をセレクトしました。新鮮なお刺身はもちろん、カニ、握りたての寿司、出来たてのパスタも味わえるなんて最高！
制限時間は120分。早速ディナービュッフェを楽しみましょう。
ドリンクからご紹介。ソフトドリンクなどはドリンクバーから自由に選べるスタイルです。アルコールの飲み放題は別メニューなので、お酒好きの方はこちらを利用してみてください。
それでは、前菜からスタート。
海鮮レストランならではのポテサラ「鮭といくらの親子ポテトサラダ」。いくらがたっぷりトッピングされていて、なんとも贅沢です。中にはプチプチの数の子も隠れていて、食感も楽しい一皿。
「アジ竜田のレモン人参ラペ」は、パリッと揚げたアジが大きめで存在感があります。優しい酸味があり、レモンを追いがけするとさらにおいしい。にんじんのラペも口直しにぴったりですね。
かわいらしい見た目の「魚介とモッツァレラのピンチョス」。スモークサーモンの薫香がかなり強くてびっくり。モチモチのチーズ、プリプリの海老もいただけ、お酒のお供にもってこいの濃厚な味わいです。
お次は、お刺身を持ってきました。
肉厚で食べ応えのある「カンパチ」。脂ものっていて、噛めば噛むほどに旨みが広がっていきます。
「赤海老」はトロッと柔らかく、濃厚な味わいがたまりません。
ほどよい脂がのった「真鯛」。コリコリとした食感で、新鮮さが伝わってきますね。
今回のビュッフェの魅力は、冷凍を一切しない「国産生本マグロ」を刺身やお寿司で堪能できること。マグロは鮮度が落ちやすい魚のようで、生の状態で仕入れるためには、徹底した温度管理が必要になるのだそう。手間、コストがかかっている生本マグロが食べ放題とは、なんと贅沢なことでしょう。
それでは「国産生本マグロ中トロ」をいただいてみます。厚みがしっかりあって、とろけるような舌ざわりにうっとり。本当に素晴らしい味わいです。
再び前菜です。
「カナダ北寄貝とイカのサラダ」は、コリッとした食感の貝に、まろやかなソースを絡めています。プチプチの魚卵もいいアクセントになって、おいしくいただけました。
お次は「海老とアボカドのバジルパスタサラダ」。海老とアボカドって、やっぱりベストな組み合わせですよね。プリプリのエビとアボカドは、まろやかなソースと相性抜群。ショートパスタ、セロリも入っているので満足感も。バジルの香りで後味は爽やかです。
珍しい食材を使った「アカマンボウのカルパッチョ」。今回アカマンボウに初挑戦です。意外にもクセはなく、ほんのり甘みのある上品な味わい。酸味の効いたドレッシングとよく合います。
今回のコースでは、伝票に記載されたQRコードから、お寿司やそのほかの料理を注文できるんですよ。お寿司もおいしそうですが、グリル、麺類、珍味まであって、どれにしようか迷ってしまいますね。
迷った結果、やはりお寿司をオーダー。
待ちに待った「生本マグロ 大トロ」のお出ましです。とろける脂の旨みが口いっぱいに広がり幸せ。臭みはまったくなくて本当においしいです。ちなみに数量限定の提供だそう。
続いて「いくら軍艦」は、プチッと弾力のある食感が楽しい。海苔の香ばしさが、いくらの濃厚な旨みを引き立てます。
ふわっと柔らかくて、とろける口当たりの「穴子1本」。迫力ある見た目に反して、優しい味わい。このギャップがいいんですよね。
今度は「活あわび」を持ってきました。
大きくてプリップリ。塩で味わうと、あわび本来の甘みが引き立ってさらにおいしい。肝もクリーミーで絶品です。
再び、刺身コーナーへ。
香ばしく炙った「藁焼きかつおのタタキ」。酸味の効いたポン酢との相性が格別で、シャキシャキ野菜と一緒に食べるとよりおいしい。
上質な脂ののった「アトランティックサーモン」は、なめらかで濃厚な旨みがあふれます。
味がしっかりと染み込んだ「本日の漬け」。マグロ、かつお、サーモン、カンパチなど、いろいろな魚を味わえるのも嬉しいですね。
華やかな見た目の「ちらし寿司」も持ってきました。
酸味の効いた酢飯の上に、海鮮がぎっしり。そのままでいただいてもおいしいのですが、お茶漬けにして味わうのもおすすめです。
炉端焼きは、シーフードから、肉、野菜まで種類豊富。まずは、ホタテ、赤海老、スルメイカをいただきます。
殻付きでビジュアル強めな「殻付き帆立」。ほんのり塩気があって、甘みのある貝柱がおいしいです。
「焼き赤海老」は、エビそのものが新鮮な上、焼いたことでさらに甘みが増している気がします。
「オニ手長エビ」の炉端焼きも。とにかくプリプリで、噛むごとにエビの甘みを感じられます。エビ好きは必食してほしい！ 海鮮の中でも甲殻類が大好きなので、このディナービュッフェは幸せすぎます。
