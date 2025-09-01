海鮮バイキング いろはが東京ドームシティに誕生！ズワイガニ、生本マグロの寿司、刺身と100種ものディナービュッフェがすごすぎ

海鮮バイキング いろはが東京ドームシティに誕生！ズワイガニ、生本マグロの寿司、刺身と100種ものディナービュッフェがすごすぎ