「認知症になると表情が乏しくなる」は本当か。「認知症医療の第一人者」の娘が、父との日々で知った当事者の思い

9月は認知症に関する理解を深め、当事者や家族を支援するための啓発活動が行われる「認知症月間」だ。

認知症医療の第一人者として「長谷川式簡易知能評価スケール」を開発し、2004年に厚生労働省の検討会委員として「痴呆」から「認知症」への名称変更に貢献した長谷川和夫さん。2017年に自らが認知症であることを公表し、2021年11月13日に92歳で亡くなるまで、当事者の立場から認知症の人の想いを発信し続けた。

そんな長谷川和夫さんとの最後の1年間を長女の南高（「高」ははしご高）まりさんが綴ったのが、『父と娘ときどき母の認知症日記―気持ちを伝え合う長谷川和夫最期の日々』（中央法規出版）である。

まりさんは、シルバーコーラスの会を立ち上げ、音楽を通して地域活動を推進する一方で、精神保健福祉士（PSW）として精神障がい者のデイサービスなどに勤務し、社会福祉活動に携わってきた。父・長谷川和夫さんの言葉を通して得た気づきについてまりさんに聞いた前編に続き、後編となる本記事では、家族が認知症の本人と接するうえで大切にしたい当事者の思いについて教えてもらった。

※編集部注：ここに記されていることはあくまで一例であり、すべての認知症の方とそのご家族に当てはまるとは限らないことをご了承ください。

「認知症になると表情が乏しくなる」は本当か

--まりさんが認知症専門医のお父様（長谷川和夫さん）と過ごしてきた中で、認知症について世間が抱くイメージと、実際との違いを感じたことはありますか。

南高まり（以下、まり）：「認知症になると表情が乏しくなる」などとよく言いますが、それは違うと思います。施設に入り、親しい人とも会えずに、コミュニケーションも「ご飯ですよ」「体操ですよ」という必要最低限のことだけで毎日過ごしていたら、自然と表情は乏しくなりますよね。私たちだって、つまらない環境に置かれたら同じです。

--他にも誤解されているようなことはありましたか。

まり：「認知症になると怒りっぽくなる」という話もよく聞きますが、父はもともとせっかちな人でしたが、怒りっぽくなるということはありませんでした。ただ、本人が少しイラッとすると「認知症の症状だって言われてしまうんだよね」と言ってました。認知症じゃなくてもムカッとすることはあるのに、なんでも「認知症のせい」と言われるのは違いますよね。

それで、「そんなに大きい声を出さないでください」と注意されたり、まだお腹が空いていないから食堂に行かないと「時間ですから早くご飯を食べに行きましょう」と学校の先生のような口調で話されたりする。そんな時は、叱られているような、抑えつけられているような気持ちになってしまうと言っていました。

--認知症の人とどのように接するのがよいのでしょうか。

まり：認知症の人は、健常時と違って、目や耳から入る情報が一度に入りにくくなるという特徴があります。だからこそ、正面から同じ目線でゆったり話す、声のトーンは低めにやさしく、ポジティブな言葉かけをするといった配慮が必要になります。

それでも、会話がうまくいく時といかない時がありますが、それは仕方がないと思います。特に施設での面会は、私の都合の良い時間に行くわけですから、父の調子が良い時かどうかもわかりません。向こうは「今はお呼びじゃない」とうるさく感じる時もあるでしょう。健常者だって同じですよね。

今日は伝わらないなという時は、もう諦めてぼーっと二人でいることもありました。でも、家族だからこそ、同じ空間でできることではないでしょうか。

また、父の場合は、外から家族以外の誰かが来ると、とてもワクワクした様子を見せていました。それだけで刺激になって、うまくいくことが多かったんです。

楽しい雰囲気づくりのために心がけていること

--ご著書を拝読すると、非常に「笑い」の多いご家族だなと思いました。笑いを維持するために心がけたことはありますか？

まり：父は、認知症のある夫を支える妻から「毎日、夫婦でちょっとしたことで笑い合ったり、冗談を言い合ったりすることが支えになっている」という話を聞いて、自分たち夫婦もそうしたいと思い、心がけていたようです。

また、私が面会に行ったときは、おしゃべりしていて自然に笑いが出ることもありますが、面白かった昔の話を振り返ったり、写真を持参したりして、意識的に楽しい雰囲気を作るようにしました。

--写真を使うのは効果的ですか？

まり：はい、とても良かったです。写真にはその時の景色や周りの様子、他の人も写っていますから、一枚で多くの会話ができます。短期記憶が弱くなっても、写真はそこにあり、動かないので、記憶を持続させる道具として便利です。

視覚的な情報が強い方には写真やその時に使ったグッズを見て思い出してもらう。聴覚からの情報が入りやすい方には音楽を一緒に聞いたり、本を音読したり。その人にあった方法で、ちょっとした工夫をすることで記憶が継続しやすくなります。

--視覚や聴覚に訴えかけると良いのですね。

まり：施設や病院の面会の時、「まりが来たよ！」と自分の名前を明るい声で言って、元気良く部屋に入るんです。認知症になると視野が狭くなるので、少し大げさに目の前で名乗るといいんです。それだけで、父の表情がパッと明るくなって、お互い楽しい気分になりました。

そして帰る時は、「また来るからね。今日も楽しかったね！」と言い合って、「次は来週の同じ曜日に来るからね」などと必ず約束をして帰るようにしました。そうすると、「次に会うときも、何か楽しいことがあるといいな」と思ってもらえます。晩年は短い時間でしたがそうした関わりを積み重ねていました。

医療やデイケアを拒む場合、真意を聞き出すことも大切

--認知症は早期に治療につなげることが大切ですが、家族は検査を受けさせたくとも、本人が拒むケースも多いと思います。何かコツはあるのでしょうか。

まり：これは父からも聞いていましたが、認知症の検査を受けることを屈辱的に感じる方もいらっしゃるそうです。だから、いきなり検査をするのではなく、まずはコミュニケーションをとって、ある程度信頼関係を築いてからでないとダメだと。

それから、医師を選ぶことも大切ですね。きちんと真摯に向き合ってくれる人でないと。目も見ないでパソコンばかり見て、説明もそこそこに検査を始めてしまう医師もいると聞いていましたから、口コミなども参考にするのがよいと思います。医療を提供するほうが接し方を考えてほしいと思うことがありました。

――介護サービスにつなげるのが難しいという人も多いです。

まり：これもなかなか難しいところがありますよね。父もデイケアを途中でやめてしまいました。私が「なんでやめちゃったの？ 自分で患者さんに勧めていたじゃない」と質問した時、職員さんには入浴介助などのよいケアをしてもらったと思う反面、「本当に自分の話を心から聞いてくれる人は少ないような気がする」と言ったことがありました。

父はデイケアにリハビリや介護サービスを受けるだけでなく、職員や利用者さんたちとの会話や心の交流を求めていたのかもしれません。そうしたことが叶う施設が増えれば、介護サービスを利用しようと思う人も増えるかもしれません。

認知症の人と向き合ううえで最も大切にすべきこと

--認知症になっても、心は豊かに生きているのですね。

まり：日にちや曜日がわからなくなったり、人の顔や名前が出なくなったりしても、感情的な交流ができないわけではありません。日にちや曜日なんて、私たちだって今パッと何曜日と聞かれても怪しいですし、平日仕事がなければそんなに曜日を意識しないですよね。いきなり診察室に座って、医師から「今日は何日ですか？」と聞かれても、戸惑いますよね。

そういうことを答えられなくても、お一人おひとりが豊かなメッセージや絆を持っている人であるということを、聞く側が初めから意識しないといけないと思います。

--認知症の人と向き合うときに大切にすべきことは何でしょうか？

まり：シンプルですが、日頃から「ありがとう」と伝え合ったり、ちょっとしたことでも感謝の気持ちを表したりすることが大切だと思います。「生きているうちが華」と父もよく言っていました。言葉が出なくなったとしても感情の交流はできるのです。お互いに気持ちを伝え合う時間を持つことが大切だと思います。

長い時間じゃなくてもいいんです。電話でも手紙でも。そういう時間を重ねられたら、お互いを大切に思っている気持ちが伝わります。

--同じような状況にある認知症の方のご家族へのメッセージをお願いします。

まり：父は「認知症になってよかった」とは一度も言いませんでした。認知症になったのは「しょうがない。仕方ない」という気持ちが、父にも、母や私にもベースにありました。

父の昔の日記には、神学者の言葉を引用して「変えることのできないものについては、それを受け容れるだけの心の落ち着きを」と書いていました。受け容れるには本人にも家族にも、それ相応の時間がかかると思います。それでも希望を持って新しい絆を作ることは可能でした。

感情を伴う気持ちの交流は最期まで豊かにできます。「認知症になっても見える景色は変わらないし、幸せに生きられる。大丈夫なんだよ」と父は言いましたが、家族も同じです。時には疲れてしまうこともあるかもしれませんが、ご自身の心身の健康を第一に、希望を持って、周囲の人との絆を育み、安心な日々を重ねていただきたいです。

