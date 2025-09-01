初代プレイステーショングッズの付録付き！雑誌「MonoMaster」11月号が9月25日発売増刊号は本体型財布＆コントローラーキーホルダーを付属
宝島社は、雑誌「MonoMaster 2025年11月号」を9月25日に発売する。価格は1,990円。
11月号の付録には、「PlayStation30周年」を記念して、初代プレイステーションモチーフの付録「収納ケース＆ロゴバッグ」が登場。初代プレイステーションモチーフのケースの中に、エコバッグとして使えるロゴバッグが収納できる仕様になっている。
収納ケースは、ぬいぐるみのようなフワフワと起毛した生地感でジップ付き。コントローラーとメモリーカードの差込口や、背面のディテールも再現されている。ボールチェーンが付いているのでロゴバッグ使用時にぶらさげることができる。
また、「MonoMaster 2025年11月号」増刊号も同日より発売される。増刊号の付録は「初代プレイステーションモチーフのじゃばら式財布＆コントローラーの握れるマスコットキーホルダー」。マスコットキーホルダーの素材は弾力のあるスクイーズで、キーホルダーの金具がフックになっているため、さまざまなものに付けられる。価格は1,990円。
「MonoMaster 2025年11月号」
使用イメージ
使用イメージ
使用イメージ
【サイズ】
ロゴバッグ／サイズ：約40×42.5×7.5cm（高さ×横×マチ）、持ち手長さ：約47cm
収納ケース／サイズ：約11×16×cm（高さ×横×マチ）
「MonoMaster 2025年11月号」増刊号
じゃばら式財布は小銭ポケットも装備
使用イメージ
背面にもポケットがあり、交通系ICカードなども入れることができる
【サイズ】
じゃばら財布／サイズ：約9×12×2cm（高さ×横×マチ）
キーホルダー／サイズ：約6.5×11×3cm（高さ×横×厚み）
※1個とマスコットキーホルダー1個以外は付録に含まれません
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.