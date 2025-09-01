大好きだった彼氏を突然キライになった「決定的な瞬間」９パターン
女性には、ついさっきまで大好きだった彼氏と、ふとしたきっかけで別れたくなる瞬間があるようです。愛する彼女に嫌われたくなければ、どんなことに注意するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「大好きだった彼氏を突然キライになった『決定的な瞬間』」をご紹介します。
【１】「誰も見てないし」とタバコの吸殻を平気でポイ捨てするのを目撃したとき
「非常識すぎて唖然としました」（20代女性）というように、平然とマナー違反を犯してしまい、心底呆れられてしまうパターンです。人に見られているかどうかにかかわらず、一人の人間として恥ずかしくない行動をしたいものです。
【２】「お前、男友達多すぎじゃね？」と勝手にスマホをチェックされたとき
「当然のようにパスワードを破っていました！」（20代女性）というように、付き合っているからといってプライバシーに立ち入るのは、ルール違反と見なされるようです。彼氏と彼女の間柄だからこそ、個人としての領域はお互いに尊重したいものです。
【３】「今日はお前が出しといて」と食事代をおごらされたとき
「しかも、いつもより高いレストランに入ったときに限って言い出すんです！」（20代女性）など、たびたびお金を出し渋る男性は、彼女に「ケチ」の烙印を押されてしまうようです。懐具合が寂しい場合は、「ごめん、給料出たらお返しするから」などのフォローが必要かもしれません。
【４】「でもママがそうじゃないって言ってたから…」とマザコンぶりが露呈したとき
「結婚する前に分かって良かった」（20代女性）というように、母親との関係が密接すぎる男性は、総じて女性の評判が悪いようです。マザコンの疑いをかけられたくなければ、母親の言葉や言いつけに言及するのは控えたほうが良いでしょう。
【５】「お客様は神様だろ！」と店員さんにいちゃもんをつけ始めたとき
「『この人ってこんな態度を取るんだ』と愕然としました」（20代女性）など、客の立場であることを利用してお店のスタッフを高圧的な態度で責める姿も、彼女の目には見苦しく映るようです。クレームをつけるにしても、節度のある処し方を心がけたいものです。
【６】「なんかあの子、合わないんだよな」と親友の悪口を言われたとき
「付き合いの長い友達のことを悪く言われて、切るなら彼氏のほうかなと」（20代女性）というように、友達の陰口を叩かれるのは、女性にとって耐えがたいことのようです。彼女の友人がどうしても苦手なら、もう少し無難な言い方で意思表示したいものです。
【７】「お！ラッキー！」と道に落ちていた1000円札をくすねる様子を見てしまったとき
「『犯罪だよ』とやめさせましたが、なんかもうビックリです」（20代女性）など、モラルの低い行動は、「恋人としてどうか」以前に人間性を疑われてしまうようです。彼女が見ているかどうかにかかわらず、人の道に反することは慎むべきでしょう。
【８】「お前を殴ったわけじゃない」と物に当たったことを正当化されたとき
「口論になったら、いきなりガードレールを蹴って。怖かった」（20代女性）というように、物に怒りをぶつけてしまうと、「いつか自分にも被害が及ぶのではないか」と彼女を不安にさせるようです。どんなに腹が立ったとしても、暴力的な振る舞いはご法度でしょう。
【９】「うるせえなあ」とギャン泣きする赤ちゃんを小声でdisるのを聞いてしまったとき
「赤ちゃんが泣くのは仕方ないことなのに」（10代女性）など、子ども連れのような弱い立場の人に不寛容な態度を取るのも、彼女を不快にさせるようです。どうしても泣き声が我慢できなければ、こちらが場所を移動すべきでしょう。
無意識のうちに彼女に愛想をつかされるような言動をしてしまっていないかどうか、折に触れて振り返るようにすると良いかもしれません。（倉田さとみ）
