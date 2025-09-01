【楽天スーパーSALE：DEEBOT T30S COMBO】 セール期間：9月4日22時30分～9月4日22時59分 通常価格：209,800円 セール価格：104,900円 限定数：100台 【楽天スーパーSALE：DEEBOT N20 PRO PLUS】 セール期間：9月10日20時～9月10日20時59分 通常価格：69,800円 セール価格：34,900円 限定数：500台

楽天は、9月4日20時より開催する「楽天スーパーSALE」において、ECOVACSのロボット掃除機「DEEBOT T30S COMBO」と「DEEBOT N20 PRO PLUS」を通常価格の半額となるセール価格にて販売する。

DEEBOT T30S COMBO

セール期間：9月4日22時30分～9月4日22時59分

通常価格：209,800円

セール価格：104,900円

限定数：100台

「DEEBOT T30S COMBO」は、ロボット掃除機とハンディクリーナー、1台で2役をこなすことができる掃除機。メインの掃除をロボット掃除機に、ハンディクリーナーで手軽＆念入りに、といった「使い分け」が可能。11,000Paの吸引力と高圧洗浄のデュアル水拭きモップで、カーペットもフローリングもきれいにできる。ゴミ収集やモップの洗浄はOMNIステーションが全て行なってくれる。AIによりマッピングやスマホ連動など便利な機能も搭載。

DEEBOT N20 PRO PLUS

セール期間：9月10日20時～9月10日20時59分

通常価格：69,800円

セール価格：34,900円

限定数：500台

「DEEBOT N20 PRO PLUS」は、振動モップを搭載し、吸引＋水拭き、自動ゴミ収集が行なえるロボット掃除機。新開発の高速モーターを搭載し、8,000Paのパワフルな吸引力を実現。さらに400mlの大容量ダストボックスを備え、床やカーペットなどの広い面積を一度に清掃できる。また、デュアルコーム構造で毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも軽減される。モップは、高速振動するOZMO Pro 2.0振動モッピングシステムを搭載、複合素材のパッドが1分間に480回振動し頑固な汚れもしっかり捉えてすばやく床を磨き上げる。また、20mmの段差も乗り越えられることができる。