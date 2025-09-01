¡ÚÂ®Êó¡Û¤³¤Î²Æ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤¬8341¿Í(Â®ÊóÃÍ)¤È¤Ê¤ê²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡¡µîÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÔÆâ¤Ç¤³¤Î²Æ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤¬8·îËö»þÅÀ¤Ç8341¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîºÇÂ¿¤ÏµîÇ¯¤Î6·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î7996¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï9·î°Ê¹ß¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ä¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£