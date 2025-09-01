小室安未が着こなすMERCURYDUOの冬♡2025 Outer Collection登場

この冬、MERCURYDUOが贈る「2025 Outer Collection」がついに公開されました。公式通販サイト「RUNWAY channel」にて先行予約がスタートし、順次店舗でも展開予定です。モデルには小室安未さんを起用し、甘さと品のバランスを纏ったアウターを魅力的に披露。ボリューミーなプードルファーや新色を加えたフィット＆フレアコート、展示会人気No.1のニットダウンまで、冬のときめきを引き出すアイテムが揃います。

大人可愛いプードルファーアウター

Outer 価格：19,800円 / One-piece 価格：15,950円 / Bag 価格：13,200円 / Shoes 価格：19,800円（すべて税込）

ボリューム感のあるプードルファーコートは、クラシカルなチェック柄ワンピースとの組み合わせで大人スウィートなスタイリングに。足元まで計算された着こなしで冬の街を華やかに彩ります。

プードルファーはベージュ・ホワイトの2色展開、S/Mサイズ展開。

フルラ新作「フルラ イリデ」バッグで毎日をカラフルに楽しもう

新色が加わったフィット＆フレア

Outer 価格：33,000円 / Blouse 価格：12,100円 / Skirt 価格：16,500円 / Bag 価格：11,000円 / Shoes 価格：19,800円（すべて税込）

上品なシルエットが魅力のフィット＆フレアアウターは、きちんと感を残しつつもシフォンブラウスで可愛さを演出。今年は昨年完売した人気アイテムに新色を追加し、全4色で登場。

ブラック・キャメル・ピンク・ライトグレーの全4色、S/Mサイズ展開。

展示会人気No.1♡ニットダウン

Outer 価格：24,200円 / Shirt 価格：13,200円 / Pants 価格：13,200円 / Shoes 価格：19,800円（すべて税込）

柔らかく温もりのあるニットダウンは、ストライプシャツとのバランスで旬なムードを演出。展示会で人気No.1を獲得した注目アイテムで、寒い季節に欠かせない一着です。

ネイビー・アイボリー・カーキの3色展開、S/M/Lサイズ展開。

冬のときめきを纏う一着を♡

小室安未さんが魅せるMERCURYDUOの「2025 Outer Collection」は、甘さと上品さを絶妙にミックスした冬にぴったりのラインナップ。

プードルファーの愛らしさ、新色を加えたフィット＆フレアの洗練、そしてニットダウンのトレンド感。どれも心をときめかせる一着ばかりです。

公式通販サイト「RUNWAY channel」で先行予約が始まっているので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪