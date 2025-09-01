＜中1、ブラは早い？＞ママ友「早めに買ってあげて」ひょっとして忠告？【第3話まんが：母の気持ち】
私は40代のサユリです。娘のコマチは中学1年生でまだまだ子ども。そんなコマチが「ブラが欲しい」と言い出しました。驚きを通り越して微笑ましいとすら思ってしまいます。きっと大人ぶりたい年頃なのでしょう。いずれにしろコマチにブラなんてまだ早いです。もう少し大人になったらで充分です。しかしそんなふうに受け流していたら、コマチはある日「どうしてブラを買ってくれないの！？」と叫んだあと、泣き出して部屋にこもってしまいました。
どうせ一晩も経てばケロっとして出てくるはず……。けれどコマチはそれから何日も、私に一切口をきいてくれなかったのです。すると数日後。スーパーへ行くと小さい頃から顔見知りのママ友である、ルカちゃんのお母さんに声をかけられました。
私が「コマチにブラなんて」と笑い飛ばすと、ルカちゃんのお母さんは険しい表情で話を続けます。それでさすがに私も気づきました。ルカちゃんのお母さんは、私に「可哀想だからブラを買ってあげて」と忠告してくれたのです……！
まだまだ子どもなのに、ブラなんて早すぎる！ そう思っていたのですが……。スーパーでばったり会ったルカちゃんのお母さんから、「コマチちゃんが体育で困っているらしいよ」と指摘されてしまいました。
ママ友に忠告されるなんて、恥ずかしい……！
あまりに衝撃を受けた私は、さすがに考えをあらためました。その夜、さっそくコマチに話を持ちかけ「明日一緒にブラを買いに行こう」と誘った私。ずっと私を無視していたコマチは、一転して抱きついて喜んでくれたのでした。可愛いコマチのご機嫌が直ってよかったです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
