収納しやすく使いやすい。最適だ。

オール電化でIHな我が家、ひとつの悩みがありまして「停電時、IHだとお湯も沸かせぬ」という結構シリアスな状況に陥ります。まずい。

そのため、カセットコンロもどこかにしまってあるハズなのですが、20年も前のヤツなのでデカくて重くて若干動作も怪しいんですよね…。買い替えを考えていたところ、ちょうどいいのがセールに参戦！

イワタニのカセットコンロ「達人スリムV」。3,840円と想像していたよりお安い！ カセットコンロってセールだとこんな価格で買えるのね。

イワタニの技術が詰まった「スリム」で「大火力」

まず見てくださいよこの薄さ！

ボンベの半分くらいしかない五徳の高さ、カセットコンロってこんなにもスリムに作れるんですね…。

この薄さによって、卓上で使ったときも鍋の中身が見えやすく、取り分けもしやすいとしています。なるほど、薄くするには理由もあるんですねー。

しかも…です。薄いだけじゃなくて、全体のサイズも33.5×27.5×8.4cmとひじょーにコンパクト。収納もしやすいし、重量だって1.3 kgと13インチMacBook Airくらい。非常時にはバックパックに突っ込んで避難できそうなサイズ感ですよね。

火力に関しても、炎の出口の形状をタテ長形状にすることで、炎が広がりにくく加熱効率もあがっているそうな（最大発熱量は3.4kW）。

いやぁ、イワタニの技術が詰まった逸品ですね。普段はお鍋をつついて楽しく、非常時はお湯がわかせたり調理ができる安心を。一家に1台備えるべき1台かと。

カセットガス（燃料）とのセットもあります。コレ買っときゃ安心。

