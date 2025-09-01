くら寿司は、アニメ「怪獣8号」とのコラボキャンペーンを9月5日より開催する。

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2020年7月から連載が開始され、累計発行部数1,800万部を突破した松本直也氏による漫画作品を原作とするアニメ「怪獣8号」とくら寿司の初コラボが開催。コラボキャンペーンとして、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、作品に登場するキャラクターイラストがデザインされたマシュマロキーホルダー、マグネット、マスキングテープといった、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が用意される。

また、2,500円以上の会計ごとにオリジナルグッズが貰える「プレゼントキャンペーン」も計2回にわたって実施。第1弾が9月5日から、第2弾が9月19日から開催予定となっており、それぞれ景品が無くなり次第終了となる。

今回、コラボ開催に先駆けて、「ビッくらポン！」と「プレゼントキャンペーン」第1弾の景品を撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

「ビッくらポン！」で当たるくら寿司×「怪獣8号」オリジナルグッズ

実施期間：9月5日～9月30日 ※なくなり次第終了

「ビッくらポン！」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れることで挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン！」で当たりが出ると、アニメ「怪獣8号」に登場する主人公の“日比野 カフカ”をはじめ、“市川 レノ”、“四ノ宮 キコル”などのキャラクターがデザインされたマシュマロキーホルダー、マグネット、マスキングテープが貰える。

景品の中にはキャラクターたちのデフォルメイラストがデザインに使用されているものもあり、それぞれ種類も豊富。マグネットは同じキャラクターであっても衣装違いのイラストのものが用意されているなどコレクション性が高いので、友人同士で交換しながら集めていくなどして推しキャラを狙ったり、コンプリートを目指したりして楽しんでいただきたい。

【マシュマロキーホルダー（全5種）】

種類は全5種。デフォルメ姿のキャラクターたちがかわいい

裏にコラボロゴ入り

ボールチェーンで付け外しやすい。カバンなどに付けて楽しめる

【マグネット（全20種）】

マグネットはなんと20種も用意されている。同じキャラクターであっても衣装違いのイラストデザインが展開。集めたくなるコレクション性の高いものとなっている

主人公のカフカだけでも3種類。防衛隊のスーツ、正装、訓練時の服装とそれぞれ衣装が異なっている

【マスキングテープ（全3種）】

マスキングテープはデフォルメイラスト、アニメカットシーン、通常立ち絵の3種がラインナップされている

くら寿司×アニメ「怪獣8号」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにアニメ「怪獣8号」に登場するキャラクターたちがデザインされたグッズが貰えるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計2回にわたって開催。今回は9月5日よりスタートする第1弾の景品が先行でお披露目された。

第1弾景品「クリアファイル」の種類は全4種。表面には日比野 カフカ&四ノ宮 キコル、古橋 伊春&市川 レノ、保科 宗四郎&亜白 ミナ、四ノ宮 功&鳴海 弦がそれぞれ防衛隊のスーツを着用した姿で描かれており、裏面は全て共通でカフカが怪獣8号に変身した姿がデザインされている。

景品は全店舗で合計先着30万名限定と数に限りがあり、なくなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【クリアファイル（全4種）】

日比野 カフカ&四ノ宮 キコル

古橋 伊春&市川 レノ

保科 宗四郎&亜白 ミナ

四ノ宮 功&鳴海 弦

裏は共通イラストとなっている

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社