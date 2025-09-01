ダイハツ新「ロッキー」がスゴイ！ 黒バンパー×「DAIHATSU」文字ロゴの「コンパクトSUVが話題に！ 全長4m以下ボディ＆1.2リッターエンジン搭載の尼国「リミテッドE」に「待ってました！」「ほしい」と反響も

ダイハツが初公開した「コンパクトSUV」に熱視線！

2025年7月24日からインドネシア・タンゲランで開催中の「ガイキンド・インドネシア国際オートショー（GIIAS）」において、ダイハツは特別仕様のコンパクトSUV「ロッキー リミテッドエディション」を初公開しました。

個性と実用性を兼ね備えた1台として、多くのユーザーの心をつかんでいるようです。

【画像】超カッコイイ！ ダイハツ新「ロッキー」を画像で見る（70枚）

このモデルは、2024年の同ショーで展示され話題となった「ロッキー クロスフィールド」コンセプトの市販版のような立ち位置で、同イベントでのみ購入可能な10台のみの特別仕様車として登場しました。

黒顔のロッキー！

ベースとなるのは、インドネシア市場で圧倒的な支持を得ている「1.2X CVT」グレードで、2025年6月時点でロッキー全体の販売台数の約66％を占める主力モデルです。

1.2リッター自然吸気エンジンを搭載し、全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという扱いやすいサイズ感も魅力です。

外観では、鮮烈な「エナジェティックオレンジ」のボディカラーに、マットブラックのバンパーとブラックルーフを組み合わせた2トーン仕様が目を引きます。

フロントグリルには「DAIHATSU」の文字ロゴがあしらわれ、シリーズの中でもひときわ個性を放つ仕上がりとなっています。

内装にもブラック加飾が随所に施されており、スポーティかつ落ち着いた雰囲気を演出。

価格はジャカルタでの乗り出しで約2億4875万ルピア（約248万円）とされており、限定モデルならではの価値を備えた1台です。

※ ※ ※

マーケティングディレクターのスリ・アグン・ハンダヤニ氏は、「ロッキー リミテッドエディションの限定販売は、2024年に好評を博したカスタムモデルに対するユーザーの声に応えるものであり、“他と違う”SUVを求めるアクティブな顧客のニーズにマッチしたモデル」と語っています。

昨年のコンセプトカーの市販化という背景もあり、ユーザーからは「待ってました！」「日本でも販売してほしい」といった熱いコメントが相次いでいます。

また「大胆なブラックバンパーがカッコいい」「2トーンいいな」「街で見かけたら振り返る」などデザイン面での評価も高まっています。

日本での販売予定はないものの、限定車戦略の好例として、今後の展開にも期待が高まっています。