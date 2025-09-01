9月4日20時より開催する「楽天スーパーSALE」において、Philips製サウンドバー「Fidelio FB1」がセール価格にて販売される。「FB1」のセール期間は9月4日23時30分から9月4日23時59分まで。

「Fidelio FB1」は、15基のパワフルなスピーカーを搭載した7.1.2ch対応のサウンドバー。自宅で映画級の音響を楽しめる最新サウンドシステム「IMAX Enhanced」に対応しており、テレビの下に置くだけで極上のサウンドを堪能できる。

また、前後左右に加え上方向からの音情報が追加された「Dolby Atmos」、音をオブジェクトに分割し特定のスピーカーに割り当てることでより立体的音響効果を提供する「DTS：X」に対応している。