【アルマーニ ビューティ ×クリスマスコフレ2025】予約日＆発売日は？｜現品多数のアドベントカレンダーや、24時間香りを堪能できるフレグランスセットに注目！
[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" job_name="コスメ開発者" name="中村友美" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]美的エディター。元BAを経て化粧品開発やPRとしても活動中。美的TikTokでの動画やライブ配信、自身のYouTubeチャンネルでは美容の経験を活かしたトークを発信中。[/btk_sh_profile_sup]
2025年のアルマーニ ビューティのホリデーのテーマは、“HOLIDAY‐RAMA”。圧巻のアドベントカレンダーは毎日が特別な日になるようなリップやチーク、スキンケアまでセットされていてドラマチックに過ごせます。ボディケアやフレグランスのコフレは大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったり♡ アルマーニの香りをたっぷり堪能できるのでこの機会にチェックして。
＼ラインアップをcheck／
アルマーニ ビューティのホリデーにかかせないアドベントカレンダー！
今年登場したチーク ティント シャインをはじめとするポイントメイクアップアイテムは日本未発売カラーを含む10品を現品サイズIN。そのほか日本未発売のコスメやフレグランスがミニサイズで入っていたり、ここだけで手に入るミラーも！多彩なアルマーニ ビューティの世界を存分に味わえるラインアップになっています。
※一部セット内容は画像と異なります
「アドベント カレンダー 」のセット内容＆スウォッチ
〜Lip〜
プリズマ グラス
#1、#3（3.5mL/現品）
ミラーのような輝きと、やわらかく滑らかでふっくらとした唇に導くグロス。オールマイティに使える#1と、まろやかなオレンジにゴールドパールが華やかな#3で表情豊かな艶めきを楽しめます。
リップ パワー
#109（3.1g/現品）、#104（1.4g/ミニサイズ/日本未発売色）、#400（1.4g/ミニサイズ）
滑らかで高発色のサテンフィニッシュのリップスティック。上品かつ自然に纏える#104、#109とひと塗りで主役級のレッドの#400は毎日のワードローブをドラマティックに演出します。
リップ パワー マット
#400（1.4g/ミニサイズ）
とろけるほどのクリーミーさで鮮やかに発色するマットリップ。青みを感じるレッドはエレガントでノーブルな印象に。
〜High light＆Cheek〜
ルミナス シルク アクア ハイライター
#1（12mL/現品/日本未発売）
スキンケア発想のフォーミュラでクリーミーに肌の上で溶け、水のようなテクスチャーでなじむハイライター。透明感溢れる#1はイルミネーションの光のようにまばゆいつやめきです。
ルミナス シルク チーク ティント シャイン
#42S（12mL/現品）
肌に溶け込むように色づき、ほんのり透けるエフォートレスな仕上がりのチーク。リップへの使用も可能。肌色問わず使いやすい#42Sは多幸感溢れる仕上がりに。
〜Eyes〜
アイ ティント
#25M（3.9mL/現品/日本未発売色）、 #67S（3.9mL/現品）、#11S（3mL/ミニサイズ）、#44S（3mL/ミニサイズ）
軽いつけ心地でにじみにくく、フレッシュな仕上がりが続くリキッドアイシャドウ。マットな#25Mはナチュラルな奥行きを演出、肌馴染みよく多彩なきらめきを楽しめる#11S、#44S、#67Sはデイリーメイクにも取り入れやすくメイクのアップデートにぴったり♪
ヴァーティゴ リフト マスカラ（10mL/現品/日本未発売）
シリコンブラシのコーム形状が毛をしっかりキャッチし毛先まで均一にコーティング。ダマのないセパレートロングに仕上がるマスカラ。
アイズ トゥ キル マスカラ #1 （2mL/ミニサイズ）
しっかりと太さのあるブラシでダイナミックなボリュームと長さを演出できるマスカラ。
スムース シルク アイ ペンシル #4（1.05ｇ/現品/日本未発売）
適度な芯の硬さでスルスルと描けるウォータープルーフタイプのアイライナー。内蔵チップでぼかしてスモーキーに仕上げるのもおすすめ。
〜Fragrance〜
シィ オードパルファン（7mL/ミニサイズ）
シプレーフルーティのエレガントな香り。
シィ パシオーネ アンタンス オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
ジャスミンの華やかさとバニラの甘さがバランスよく融合したフルーティ フローラルの香り。
シィ パシオーネ レッド ムスク オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
ベリー系のフルーティーさにムスクやミルクの甘さを加えた香り。
マイ ウェイ オードパルファン（7mL/ミニサイズ）
自由な発想と思慮深さを併せ持つ、新時代の女性像を表現するホワイトフローラルブーケの香り。
マイ ウェイ イラン オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
マンゴーやココナッツなどトロピカルな香りとホワイトフローラルの調和がポジティブなエネルギーを感じる香り。
アクア ディ ジョイア オードパルファン（5mL/ミニサイズ）
レモンとミント、ウォータージャスミンの爽やかで透明感のあるみずみずしい香りの中にもブラウンシュガーとセダーでセンシュアリティを感じる香り。
〜Skin＆Goods〜
ルミナス シルク ハイドレーティング プライマー(5mL/ミニサイズ)
うるおいと快適なつけ心地で、なめらかな肌に整えるプライマー。肌に輝きとツヤを与え、美しくメイクが映える肌に。ベースとしてはもちろん、ルミナイザーのようにファンデーションの上からも使えます。
クレマ ネラ アイ クリーム（5ｇ/ミニサイズ/日本未発売）
シルクのようになめらかなテクスチャーで、潤いに満ちたハリのある目もとへと導くアイクリーム
アルマーニ ビューティ オリジナル ブラック ミラー（縦55mm×横75mm）
カードサイズのケース付きミラー。手荷物を最小限にしたいパーティーシーンにピッタリのスマート設計。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]日本未発売のアイテムがこんなに入っているなんてファンとしては嬉しい♡気になっていた香りものも一同に試すことができるので、存分に魅力を感じることができると思います！[/btk_sh_comment_pro]
ほのかに甘いブラック カラント ネクターをベースに華やかなモダン シプレー、そして洗練されたムスキー ブロンド ウッドをブレンドしたシプレーフルーティの香り。柔らかな女性らしさと大胆な強さを表現した香りたちをバスタイムやボディケアでもたっぷり楽しめます！
【セット内容】
・シィ 50mL
・シィ ボディー ローション 50ml
・シィ シャワー ジェル50mL
ジャスミンの華やかさとバニラの甘さがバランスよく融合した万能な香り。フレグランスはミニサイズもついており、ポーチに入れて持ち運べるのも嬉しい！
【セット内容】
・シィ パシオーネ 100mL + 10mL
・シィ パシオーネ ボディー ローション 50mL
力強く爽やかなウッディ アクアティック アロマティックの香りは、ベルガモットがジンジャーと合わさり刺激的でフレッシュな印象に。持ち運びに便利なミニサイズはバッグに忍ばせて香りのチェンジにもピッタリ。
【セット内容】
アクア ディ ジオ パルファン 100mL + 15mL
イタリア最南端のパンテレリア島がもつ自然のハーモニーにインスピレーションを受け、都会的な男性の力強さやバランス、ミステリアスさ、激しさを表現した「シトラス アクアティック」の香りのフレグランス。30ｍLの小さめサイズは、シェアにもピッタリのセット。
【セット内容】
アクア ディ ジオ プール オム 100mL + 30mL
愛し合う二人の日常によりそうようなアルマーニ初のペアフレグランス。2つの香りが重なり合うことで、甘いバニラの新ハーモニーが誕生します。2人で過ごすことで生まれる特別な香りを、バスタイムや日常で楽しんで。
【セット内容】
・ストロンガーウィズユー インテンスリー 50mL
・ストロンガーウィズユー インテンスリー シャワー ジェル 75mL
“I am what I live” （私の歩む道こそが、私をかたちづくるもの）をコンセプトに、毎日が輝くようなホワイトフローラルブーケのフレグランス。フレグランスの現品と一緒に、ボディローション・シャワージェルがセットに。
【セット内容】
・マイ ウェイ 50mL
・マイ ウェイ ボディー ローション 50mL
・マイ ウェイ シャワー ジェル 50mL
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]どのアイテムも、ミニサイズのフレグランスや、バスアイテムがついていて、24時間アルマーニ ビューティの香りを堪能できます。ジェンダーレスにカップルで使うことができる香りも多く、ペアフレグランスまであるので、クリスマスプレゼントにもぴったり！[/btk_sh_comment_pro]
「アドベント カレンダー」限定1種￥74,800
「シィ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
「シィ パシオーネ コフレ」限定1種￥26,510
「アクア ディ ジオ パルファン コフレ」限定1種￥23,650
「アクア ディ ジオ プール オム コフレ」限定1種￥19,140
「ストロンガーウィズユー インテンスリー コフレ」限定1種￥15,950
「マイ ウェイ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
※すべて税込
アルマーニ ビューティ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" job_name="コスメ開発者" name="中村友美" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]美的エディター。元BAを経て化粧品開発やPRとしても活動中。美的TikTokでの動画やライブ配信、自身のYouTubeチャンネルでは美容の経験を活かしたトークを発信中。[/btk_sh_profile_sup]
グラマラスな輝きで彩る2025年アルマーニ ビューティのホリデー
2025年のアルマーニ ビューティのホリデーのテーマは、“HOLIDAY‐RAMA”。圧巻のアドベントカレンダーは毎日が特別な日になるようなリップやチーク、スキンケアまでセットされていてドラマチックに過ごせます。ボディケアやフレグランスのコフレは大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったり♡ アルマーニの香りをたっぷり堪能できるのでこの機会にチェックして。
「アドベント カレンダー」限定1種￥74,800
アルマーニ ビューティのホリデーにかかせないアドベントカレンダー！
今年登場したチーク ティント シャインをはじめとするポイントメイクアップアイテムは日本未発売カラーを含む10品を現品サイズIN。そのほか日本未発売のコスメやフレグランスがミニサイズで入っていたり、ここだけで手に入るミラーも！多彩なアルマーニ ビューティの世界を存分に味わえるラインアップになっています。
※一部セット内容は画像と異なります
「アドベント カレンダー 」のセット内容＆スウォッチ
〜Lip〜
プリズマ グラス
#1、#3（3.5mL/現品）
ミラーのような輝きと、やわらかく滑らかでふっくらとした唇に導くグロス。オールマイティに使える#1と、まろやかなオレンジにゴールドパールが華やかな#3で表情豊かな艶めきを楽しめます。
リップ パワー
#109（3.1g/現品）、#104（1.4g/ミニサイズ/日本未発売色）、#400（1.4g/ミニサイズ）
滑らかで高発色のサテンフィニッシュのリップスティック。上品かつ自然に纏える#104、#109とひと塗りで主役級のレッドの#400は毎日のワードローブをドラマティックに演出します。
リップ パワー マット
#400（1.4g/ミニサイズ）
とろけるほどのクリーミーさで鮮やかに発色するマットリップ。青みを感じるレッドはエレガントでノーブルな印象に。
〜High light＆Cheek〜
ルミナス シルク アクア ハイライター
#1（12mL/現品/日本未発売）
スキンケア発想のフォーミュラでクリーミーに肌の上で溶け、水のようなテクスチャーでなじむハイライター。透明感溢れる#1はイルミネーションの光のようにまばゆいつやめきです。
ルミナス シルク チーク ティント シャイン
#42S（12mL/現品）
肌に溶け込むように色づき、ほんのり透けるエフォートレスな仕上がりのチーク。リップへの使用も可能。肌色問わず使いやすい#42Sは多幸感溢れる仕上がりに。
〜Eyes〜
アイ ティント
#25M（3.9mL/現品/日本未発売色）、 #67S（3.9mL/現品）、#11S（3mL/ミニサイズ）、#44S（3mL/ミニサイズ）
軽いつけ心地でにじみにくく、フレッシュな仕上がりが続くリキッドアイシャドウ。マットな#25Mはナチュラルな奥行きを演出、肌馴染みよく多彩なきらめきを楽しめる#11S、#44S、#67Sはデイリーメイクにも取り入れやすくメイクのアップデートにぴったり♪
ヴァーティゴ リフト マスカラ（10mL/現品/日本未発売）
シリコンブラシのコーム形状が毛をしっかりキャッチし毛先まで均一にコーティング。ダマのないセパレートロングに仕上がるマスカラ。
アイズ トゥ キル マスカラ #1 （2mL/ミニサイズ）
しっかりと太さのあるブラシでダイナミックなボリュームと長さを演出できるマスカラ。
スムース シルク アイ ペンシル #4（1.05ｇ/現品/日本未発売）
適度な芯の硬さでスルスルと描けるウォータープルーフタイプのアイライナー。内蔵チップでぼかしてスモーキーに仕上げるのもおすすめ。
〜Fragrance〜
シィ オードパルファン（7mL/ミニサイズ）
シプレーフルーティのエレガントな香り。
シィ パシオーネ アンタンス オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
ジャスミンの華やかさとバニラの甘さがバランスよく融合したフルーティ フローラルの香り。
シィ パシオーネ レッド ムスク オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
ベリー系のフルーティーさにムスクやミルクの甘さを加えた香り。
マイ ウェイ オードパルファン（7mL/ミニサイズ）
自由な発想と思慮深さを併せ持つ、新時代の女性像を表現するホワイトフローラルブーケの香り。
マイ ウェイ イラン オードパルファン（7mL/ミニサイズ/日本未発売）
マンゴーやココナッツなどトロピカルな香りとホワイトフローラルの調和がポジティブなエネルギーを感じる香り。
アクア ディ ジョイア オードパルファン（5mL/ミニサイズ）
レモンとミント、ウォータージャスミンの爽やかで透明感のあるみずみずしい香りの中にもブラウンシュガーとセダーでセンシュアリティを感じる香り。
〜Skin＆Goods〜
ルミナス シルク ハイドレーティング プライマー(5mL/ミニサイズ)
うるおいと快適なつけ心地で、なめらかな肌に整えるプライマー。肌に輝きとツヤを与え、美しくメイクが映える肌に。ベースとしてはもちろん、ルミナイザーのようにファンデーションの上からも使えます。
クレマ ネラ アイ クリーム（5ｇ/ミニサイズ/日本未発売）
シルクのようになめらかなテクスチャーで、潤いに満ちたハリのある目もとへと導くアイクリーム
アルマーニ ビューティ オリジナル ブラック ミラー（縦55mm×横75mm）
カードサイズのケース付きミラー。手荷物を最小限にしたいパーティーシーンにピッタリのスマート設計。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]日本未発売のアイテムがこんなに入っているなんてファンとしては嬉しい♡気になっていた香りものも一同に試すことができるので、存分に魅力を感じることができると思います！[/btk_sh_comment_pro]
「シィ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
ほのかに甘いブラック カラント ネクターをベースに華やかなモダン シプレー、そして洗練されたムスキー ブロンド ウッドをブレンドしたシプレーフルーティの香り。柔らかな女性らしさと大胆な強さを表現した香りたちをバスタイムやボディケアでもたっぷり楽しめます！
【セット内容】
・シィ 50mL
・シィ ボディー ローション 50ml
・シィ シャワー ジェル50mL
「シィ パシオーネ コフレ」限定1種￥26,510
ジャスミンの華やかさとバニラの甘さがバランスよく融合した万能な香り。フレグランスはミニサイズもついており、ポーチに入れて持ち運べるのも嬉しい！
【セット内容】
・シィ パシオーネ 100mL + 10mL
・シィ パシオーネ ボディー ローション 50mL
「アクア ディ ジオ パルファン コフレ」限定1種￥23,650
力強く爽やかなウッディ アクアティック アロマティックの香りは、ベルガモットがジンジャーと合わさり刺激的でフレッシュな印象に。持ち運びに便利なミニサイズはバッグに忍ばせて香りのチェンジにもピッタリ。
【セット内容】
アクア ディ ジオ パルファン 100mL + 15mL
「アクア ディ ジオ プール オム コフレ」限定1種￥19,140
イタリア最南端のパンテレリア島がもつ自然のハーモニーにインスピレーションを受け、都会的な男性の力強さやバランス、ミステリアスさ、激しさを表現した「シトラス アクアティック」の香りのフレグランス。30ｍLの小さめサイズは、シェアにもピッタリのセット。
【セット内容】
アクア ディ ジオ プール オム 100mL + 30mL
「ストロンガーウィズユー インテンスリー コフレ」限定1種￥15,950
愛し合う二人の日常によりそうようなアルマーニ初のペアフレグランス。2つの香りが重なり合うことで、甘いバニラの新ハーモニーが誕生します。2人で過ごすことで生まれる特別な香りを、バスタイムや日常で楽しんで。
【セット内容】
・ストロンガーウィズユー インテンスリー 50mL
・ストロンガーウィズユー インテンスリー シャワー ジェル 75mL
「マイ ウェイ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
“I am what I live” （私の歩む道こそが、私をかたちづくるもの）をコンセプトに、毎日が輝くようなホワイトフローラルブーケのフレグランス。フレグランスの現品と一緒に、ボディローション・シャワージェルがセットに。
【セット内容】
・マイ ウェイ 50mL
・マイ ウェイ ボディー ローション 50mL
・マイ ウェイ シャワー ジェル 50mL
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]どのアイテムも、ミニサイズのフレグランスや、バスアイテムがついていて、24時間アルマーニ ビューティの香りを堪能できます。ジェンダーレスにカップルで使うことができる香りも多く、ペアフレグランスまであるので、クリスマスプレゼントにもぴったり！[/btk_sh_comment_pro]
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年10月17日（金）限定発売＜10月3日（金）予約開始＞
「アドベント カレンダー」限定1種￥74,800
「シィ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
「シィ パシオーネ コフレ」限定1種￥26,510
「アクア ディ ジオ パルファン コフレ」限定1種￥23,650
「アクア ディ ジオ プール オム コフレ」限定1種￥19,140
「ストロンガーウィズユー インテンスリー コフレ」限定1種￥15,950
「マイ ウェイ バス ボディ コフレ」限定1種￥19,910
※すべて税込
アルマーニ ビューティ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]