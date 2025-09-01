【SORIN】ビッグリボンビスチェが新色を加えてアップデート

オールシーズン活躍間違いなしのビッグリボンビスチェが新色を加えてアップデート。
全5色展開となりました。
定番人気カラー・GRY【グレー】はUSAGI ONLINE ZOZO TOWN だけのEC特別展開色となっております。前回GETし損ねた方は完売前にチェック必須です！

 

-#01-
【WEB限定カラー】GRY

 

BUSTIER 13,860yen

 

Color:
GRY


Comment:

こちらのグレーは単色なので色合わせしやすく、色味的に季節を問わず着回ししやすいので人気色でした。今回リクエストにお応えしてWEB SHOP限定で復刻！USAGI ONLINE  ZOZO TOWNで販売です。

 

-#02-
DGRY

BUSTIER 13,860yen

 

Color:
DGRY

Comment:

ダークグレーは発売当初からの唯一継続のカラーの一番人気色です。大きいリボンに引き締めカラーでモードなエッセンスを取り入れてます。

 

-#03-
BLK

BUSTIER 13,860yen

 

Color:
BLK

Comment:

新色のブラックは表面がリアルレザーに近く上品なツヤとふくらみのあるフェイクレザー素材を使用したおります。よりエッジの効いた雰囲気に。

 

- #04-
CML

BUSTIER 13,860yen

 

Color:
CML

Comment:

トレンドのキャメルブラウンもご用意しております。トラッドでガーリーな雰囲気がお好きな方におススメ。

-#05-
DOT

BUSTIER 13,860yen

 

Color:
DOT

Comment:

ドットは程よい肉感とハリ感を持ち、控え目な表面の横ウネが上品な印象のドット柄のグログラン素材を使用。甘すぎず、エイジレスで挑戦しやすい生地感です。

 

 

 

以上 5カラーとなります。
1枚持っているとコーディネートをアップデートできる万能アイテムです。ワードローブに加えてみてではいかがでしょうか？

