【SORIN】ビッグリボンビスチェが新色を加えてアップデート
オールシーズン活躍間違いなしのビッグリボンビスチェが新色を加えてアップデート。
全5色展開となりました。
定番人気カラー・GRY【グレー】はUSAGI ONLINE ZOZO TOWN だけのEC特別展開色となっております。前回GETし損ねた方は完売前にチェック必須です！
-#01-
【WEB限定カラー】GRY
BUSTIER 13,860yen
Color:
GRY
Comment:
こちらのグレーは単色なので色合わせしやすく、色味的に季節を問わず着回ししやすいので人気色でした。今回リクエストにお応えしてWEB SHOP限定で復刻！USAGI ONLINE ZOZO TOWNで販売です。
-#02-
DGRY
BUSTIER 13,860yen
Color:
DGRY
Comment:
ダークグレーは発売当初からの唯一継続のカラーの一番人気色です。大きいリボンに引き締めカラーでモードなエッセンスを取り入れてます。
-#03-
BLK
BUSTIER 13,860yen
Color:
BLK
Comment:
新色のブラックは表面がリアルレザーに近く上品なツヤとふくらみのあるフェイクレザー素材を使用したおります。よりエッジの効いた雰囲気に。
- #04-
CML
BUSTIER 13,860yen
Color:
CML
Comment:
トレンドのキャメルブラウンもご用意しております。トラッドでガーリーな雰囲気がお好きな方におススメ。
-#05-
DOT
BUSTIER 13,860yen
Color:
DOT
Comment:
ドットは程よい肉感とハリ感を持ち、控え目な表面の横ウネが上品な印象のドット柄のグログラン素材を使用。甘すぎず、エイジレスで挑戦しやすい生地感です。
以上 5カラーとなります。
1枚持っているとコーディネートをアップデートできる万能アイテムです。ワードローブに加えてみてではいかがでしょうか？
▼すべてのSORINの商品を見る