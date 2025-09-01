◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 清水１―１鹿島（３１日・アイスタ）

鹿島は清水と１―１で引き分け、敵地での一戦は勝ち点１の獲得にとどまった。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【５・５】知念、三竿コンビの先発“解禁”もカンフル剤にならず。猛攻の後半も１点止まり。勝てた試合

ＧＫ早川友基【６・０】１失点こそしたが、あの手この手でセーブ連発。代表ＧＫの貫禄を示し、いざ米国へ

ＤＦ小池龍太【６・０】失点シーンはマークの受け渡しが悔やまれるが、後半の右サイドは常にホットゾーンに

ＤＦ植田直通【６・０】打点の高いヘッドで意地の同点ゴールも、先制点献上が重くのしかかる

ＤＦキムテヒョン【６・０】数的同数の守備でも動じず。ミドルは惜しくも外れたが、今後もどんどん振り抜いてほしいと思える一撃

ＤＦ小川諒也【５・０】オフサイドが取れず、失点に直結。攻め込んでいた時間帯に痛恨

ＭＦ三竿健斗【５・５】もっとパス成功率が下がっても全然いいので、前方へのパス数をもっと。知念と組む際はなおさら

ＭＦ知念慶【５・５】短所も出ないが持ち味も出ず、ゴール前以外はこじんまり。もっとボランチが尖りたい試合展開だった

ＭＦチャヴリッチ【４・５】下を向いていては、来るボールも来ない。ポポヴィッチ監督とのバチバチ時のように、こんちくしょーの思いをゴールやアシストに繋げなければ

ＭＦエウベル【５・５】ボールの預けどころとして機能。チャンスクリエイト能力を発揮。もう１、２メートル前でそれができればもっと驚異に

ＦＷ鈴木優磨【５・５】体を張ってボールを収め、決定的シュートも放ったが得点関与はならず

ＦＷレオセアラ【５・０】チームとしての前進中に、どこでどうやって絡むかというところで判断ミスが多く発生

ＭＦ松村優太【６・０】後半開始時ＩＮ。打開の選択肢が複数あり、相手を押し込むことに成功。そのままラストまで右にいてもよかったか

ＭＦ舩橋佑【６・０】後半２７分ＩＮ。ＣＫでアシストマーク。押せ押せの時間帯での能力は、やはり高い

ＤＦ溝口修平【５・５】後半２７分ＩＮ。強度不足が露呈。強度の土俵で戦ってしまったとも言える

ＦＷ田川亨介【６・０】後半２７分ＩＮ。抜け出し→シュートは決まらずも、このプレーで得たＣＫが同点ゴールにつながる

ＤＦ濃野公人【―】後半４１分ＩＮ。出場時間短く採点なし

今村義朗主審【５・５】笛を１度口に持っていってからのキャンセルは、優柔不断に映るので印象が良くない。「今のよく見えてたな」が多いレフェリーだけに勿体ない

※平均は５・５〜６・０点（採点・岡島 智哉）