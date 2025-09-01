8月31日に放送された日本テレビ「ゴールデンストーンズ×24時間テレビ!!両国・国技館から緊急生放送SP!」（後9・00）の平均世帯視聴率が13・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが1日、分かった。個人視聴率は9・3％だった。

前週8月24日の放送は平均世帯視聴率が5・5％。8・4ポイントの増加となった。

8月30〜31日に放送された同局「24時間テレビ48」（後6・30）では「SUPER EIGHT」の横山裕（44）がチャリティーランナーを務めた。

「24時間テレビ48」放送直後に、両国・国技館から番組初の生放送。「チョコレートプラネット」や佐藤栞里などをゲストに加え、マラソン完走直後の横山が車いす姿で出演した。

改めて走り切った感想を求められると「マジで完走できてうれしかった」と安ど。続けて「やったらやれるってところ見せたかったから。オカンのこともあったし、弟たちにも協力してもらったから。絶対完走するって決めてたし、今回いろんな、みなさんの思いを背負ってたから。本当に完走できてよかった」と感謝していた。