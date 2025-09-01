熊谷真実、株式会社101に所属発表 石井ふく子氏誕生日に「めでたい日に熊谷からもおしらせ」
俳優の熊谷真実（65）が1日、自身のインスタグラムにて、株式会社101に所属したことを報告した。
【写真】熊谷真実、新たな事務所でのショット
投稿で「9月になりました。今日は石井ふく子先生のお誕生日！先生！お誕生日おめでとう御座います！」と書き出し。「めでたい日に熊谷からもおしらせです」と発表した。
「少し堅い文章になりまーす」と前置きしつつ「拝啓 初秋の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度ご縁をいただき、株式会社101に所属いたしましたことをご報告申し上げます」と改めて報告。
続けて「これまで活動を続ける中で、多くのご厚情、ご支援を賜りましたことに心より御礼申し上げます。これまでいただいた経験や学びは、私にとって大きな財産であり、今後の活動の基盤となるものと存じております」と振り返り。「自らの可能性をさらに広げ、より多くの方々にお応えできるよう努めてまいる所存です。新しい挑戦に向けて、これまで以上に精進し、少しずつでも確実に成長していきたいと考えております。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とつづり、最後に「先生のお誕生日にちなんで9月1日9時1分投稿します！！！」と締めくくった。
熊谷は2024年4月、13年在籍していた株式会社アワーソングスクリエイティブの退所を発表。また、「2023年に一般の方と結婚」していたことも発表した。
