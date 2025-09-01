「２４時間テレビ」のチャリティマラソンランナーで１０５キロを完走したＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が１日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」のインタビューで、ゴールテープを切った時のポーズの秘密について明かした。

この日は「ＤａｙＤａｙ．」でも「２４時間テレビ」の名場面などを紹介。もちろん最初は、チャリティマラソンで激走した横山を取り上げた。

シングルマザーで苦労した母ががんになり、弟２人が一時、児童養護施設にいたことなど、生い立ちを赤裸々に明かし、今回のマラソンに挑んだ横山。最後は汗と涙で顔はグシャグシャに。国技館ではＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴのメンバーがかけつけ、横山を励ますシーンも印象的だった。

メンバーに見守られ、最後、ゴールテープを切った横山は、直前に両手をＶ字に掲げてポーズを決めていたが、これは実は「マツケンサンバ」の振り付けの一部だった。

横山はゴール後のインタビューで「『Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ』に出た時に、マツケンサンバでゴールテープ切りますと、ＳｉｘＴＯＮＥＳに言われた」と打ち明け、その放送後、「ＤａｙＤａｙ．」に出た時に「山里さんにＣＭ中に（マツケンサンバでゴールを）相談をした」ところ、山里からは「絶対にやらない方がいいよ」と言われたという。

だが結局マツケンサンバゴールを採用。横山は「やんわりやっちゃいました」と苦笑していた。