乃木坂46岩本蓮加×冨里奈央W主演ドラマ『ふたりエスケープ』放送！「観てくださる方々に少しでも癒しをお届けできたら」

乃木坂46岩本蓮加×冨里奈央ダブル主演ドラマ『ふたりエスケープ』が、2025年10月4日よりテレビ大阪にて毎週土曜24時55分より放送される。（テレビ愛知では同日26時15分放送、テレビ大阪放送後にLeminoプレミアムにて独占配信）

■原作は田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）

原作は田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）で、可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。

■主演はテレビ大阪ドラマ初主演となる、乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央

主演を務めるのはともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本蓮加、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里奈央が演じ、冨里は本作が地上波ドラマ初出演で主演作となる。

現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり…。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。

また本作は、原作者で音楽家としても知られる田口囁一が劇伴を担当し、ドラマの世界観を彩る。

■番組情報

ドラマ『ふたりエスケープ』

2025 年10月4日（土）スタート

◇テレビ大阪 毎週土曜24:55～

◇テレビ愛知 毎週土曜26:15～

※Leminoプレミアム にて独占配信（テレビ大阪放送後に配信開始）

※「TVer」にて見逃し配信

主演 岩本蓮加（乃木坂46）・冨里奈央（乃木坂46）

原作 田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）

監督 東かほり（映画『とりつくしま』）

脚本 川田真理、東かほり

音楽 田口囁一

(C)田口囁一・一迅社／『ふたりエスケープ』製作委員会

https://www.tv-osaka.co.jp/futari-escape/

(C)田口囁一／一迅社 田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）