¡ÚÄ¹·î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Á£¹·î¤ÎÃíÌÜ½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¡ÛÆ£Æ²Î¤¹á¡¡¼é²°ÈþÊæ¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ËÊ³µ¯
¡þÆ£Æ²Î¤¹á¡Ê£³£¸¡ËÊ¡°æ»ÙÉô£±£°£±´ü
¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡½¡½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£·Ç¯£±£°¤«·î¡¢£¸·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÂÔË¾¤Î£Çµ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÉñÂæ¤Ï½éÀï¤«¤éÅ¾Ê¤¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¬¤¤¥±¥¬¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Ø¥³¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ£²ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¿å¿Àº×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤·¤¿£¶Æü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÈ¯¸«¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤Îº¹¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËèÆü¡¢¡Ê±óÆ£¡Ë¥¨¥ß¤È¼é²°¡ÊÈþÊæ¡Ë¤È¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÊ»¤»¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿£²¿Í¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±´ü¡¦¼é²°¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼é²°¤¬à¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡£°ì½ï¤Ë¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÊ»¤»¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¿å¿Àº×¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤ÈºÆ¤ÓÃç´Ö¤ÎÂÔ¤ÄÉñÂæ¤ØÌá¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£µ¡¦£¸£±¤Î¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿È¶á¤Ë¤âºÇ½é¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É£Á£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄü¤á¤º¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
¡ÒÆ£Æ²Î¤¹á¡¡º£¸å¤Î½ÐÁöÍ½Äê¡Ó
¡þ£¹·î£²¡Á£·Æü¡¡¹¾¸ÍÀî¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º
¡þ£¹·î£±£·¡Á£²£±Æü¡¡½»Ç·¹¾¥À¥¤¥¹¥Ý£Ê£Ã
¡¡¡ù¤È¤¦¤É¤¦¡¦¤ê¤«¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£··î£²£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡°æ»ÙÉô¤Î£±£°£±´üÀ¸¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡££²£°£°£·Ç¯£±£±·î¤Ë»°¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£¸Ç¯£²·î¤Î³÷·´¤Ç½é¾¡Íø¡££²£°£±£¶Ç¯£³·î¤Ë¼ã¾¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»£±£¹Í¥½Ð£±£Ö¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¼Äºê¿Î»Ö¡¢¼é²°ÈþÊæ¡¢ÊÒ²¬²íÍµ¡¢ÂçÃÓÍ¤Íè¡¢»³²¼Í§µ®¡¢ºùËÜ¤¢¤æ¤ß¤é¡£