¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê½©¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÆÉ½ñ¤Ë¶Ð¤·¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë¤ÈËèÆüË»¤·¤¤¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¾å²¬ÀµÌÀ»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢·àÅª¤ËÆÉ½ñÂ®ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Î°ìÉô¤ò¡¢Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹âÂ®ÆÉ½ñ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¥³¥Ä
»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¹âÂ®ÆÉ½ñ¤Ï¡Ö1ºý¤ò30Ê¬¤Ç3²ó¡×ÆÉ¤à¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢1²óÌÜ¤ò15Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð»ä¤Î¤è¤¦¤Ë1ºý8Ê¬¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1²óÌÜ¡§15Ê¬¡¢2²óÌÜ¡§10Ê¬¡¢3²óÌÜ¡§5Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢15Ê¬¤Ç1ºýÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ê·¿¤ò¤Û¤Ü¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î1²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ®¤¯ÆÉ¤à¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ê¸»ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¹à¤«¤é¤Ï¹âÂ®¤ÇÆÉ¤à¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´Á»ú¤À¤±¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤êÆÉ¤ß¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆÉ½ñ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹âÂ®¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ ´Á»ú¤À¤±¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Û
¡Ö´Á»ú¤À¤±¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê´Á»ú¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆËÜ¤òÆÉ¤àÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢Â®¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ê¿²¾Ì¾¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤â´Á»ú¤â¡¢Á´ÉôÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤éÃúÇ«¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¸»ú¤ò¡¢1Ê¸»ú1Ê¸»ú¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²»ÆÉ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â®¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¤òÂ®¤¯ÆÉ¤à¿Í¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÆÉ¤àÊ¸»ú¤È¡¢¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¡×ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢´Á»ú¤È¤«¤Ê¤ÎÍ¥Îô¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï´Á»ú¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤ÊÊ¸»ú¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤Û¤É¤Î¡Ö¾ðÊó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î´Á»ú¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢´Á»ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð2Ê¸»ú¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢´Á»úÆÃÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢²¾Ì¾¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Û¤¦¡×¤È5¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸»ú¤È¤Ï¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤¤¤ï¤Ðµ¹æ¡£Ç¾¤¬µ¹æ¤ò°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ÈÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¸»ú¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÁêÅö¤Î»þ´Ö¤ÈÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Á»ú¡×¤È¡ÖÊ¿²¾Ì¾¡×¤¬»ý¤Ä¾ðÊóÎÌ¤Î°ã¤¤
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¤ê¤ç¤¦¤·¤ó¤È¤µ¤ó¤Ë¤ó¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¤Ë¤ê¤ç¤³¤¦¤Ë¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤å¤¦¤«¤ê¤ç¤¦¤ê¤Î¤Æ¤ó¤·¤ó¤ò¤¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÉé²Ù¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤Ïº£Æü¡¢Î¾¿Æ¤È»°¿Í¤Ç¾å³¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÃæ²ÚÎÁÍý¤ÎÅÀ¿´¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤ï¤¶¤ï¤¶Ç¾¤ÎÉé²Ù¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë³Ø²ñ¤Î¹Ö±é¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´Á»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤È¡¢Ê¿²¾Ì¾¤À¤±¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë20ÇÜ¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ëË¡Â§¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤ÈÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤È¤¡¢´Á»ú¤òÃæ¿´¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¡¢Ê¿²¾Ì¾¤òÊäÂ¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬»Ø¼¨¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´Á»úÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°Êä½õ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´Á»ú¤òÃæ¿´¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢Ê¿²¾Ì¾¤òÂ¿¾¯Èô¤Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Ï9³äÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï2Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Á»ú¤À¤±¡×¤òÆÉ¤á¤Ð20ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë!?
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Â®ÆÉ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ÎÂ®ÆÉ¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î1ºý8Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¹âÂ®ÆÉ½ñ¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤ÆËÜ¹Æ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¢¤ëÇ¾¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Ê¿²¾Ì¾¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Ö°ã¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤òÈï¸³¼Ô¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈï¸³¼Ô¤¬°ÕÌ£¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Á»ú¤À¤±¤Ç°ÕÌ£¤¬À®Î©¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿²¾Ì¾¤ÏÂ¿¾¯´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤àÂ¦¤â¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢´Á»ú¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦·±Îý¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤²á¤®¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸»ú¤¬Ê¿Åù¤Ë°ÕÌ£¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤«¤é³°¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÜ¤ÎÊ¸»ú¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢Â®¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬8Ê¬°ÊÆâ¤Ë1ºý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤Ï´Á»ú¤ÎÁ°¸å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°ì½Ö¤ÇÂª¤¨¤Æ¡¢´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¡¢1ºý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ²±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÂ®¤ÇÆÉ¤à¤¿¤á¤ÎËÜÅö¤ÎÇ¾¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ê¿²¾Ì¾¤Ç½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖµÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¡×
¤¿¤À¤·¡¢´Á»ú¤À¤±¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÜÂ³»ì¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÀÜÂ³»ì¤ÏÊ¿²¾Ì¾¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÜÂ³»ì¤òÀïÎ¬Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àè¤ÎÊ¸¾Ï¤òÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ê¤É¤ÎËÜÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÀÜÂ³»ì¤ÏÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÀÜÂ³»ì¤Î°·¤¤¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢µÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¤ÈÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ëÀÜÂ³»ì¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ýËÜ¤òÂ®¤¯ÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëÀÜÂ³»ì
¢¢µÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤À¤¬¡¢¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦
¢¢ÍýÍ³¤ÎÀÜÂ³»ì¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡×¡Ö¤·¤«¤·¡×¡Ö¤À¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢Ê¸¤ÈÊ¸¤ò·ë¤ÖÀÜÂ³»ì¤òµÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£µÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¤ÏÁ°¤ÎÊ¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÃø¼Ô¤Î½ÅÍ×¤Ê·ëÏÀ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ëÀÜÂ³»ì¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ë¤ÏÉ®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ä·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¼çÄ¥¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃìÅª¤ÊÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖµÕÀÜ¡Ê¤È¤³¤í¤¬¡Ë¢ªÉ®¼Ô¤Î½ÅÍ×¤Ê¼çÄ¥¤ä·ëÏÀ¢ªÍýÍ³¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡Ë¢ª¼çÄ¥¤Î¤Þ¤È¤á¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊËÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÉ½ñ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹âÂ®¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¢ ¤Ä¤Þ¤êÆÉ¤ß¡Û
´ðËÜÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¼Ô¤Î¼çÄ¥¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÏÀÅÀ¤¬3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬5¤Ä¤¢¤ë¡¢¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤â¡Ê¤½¤ì¤¬¾®Àâ¤äÆüµÉ÷¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡Ë¡¢Ãø¼Ô¤Î¼çÄ¥¤È¤½¤³¤«¤éÊ¬´ô¤¹¤ëÏÀÅÀ¤À¤±¤òÇÄ°®¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Û¤ÜÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Þ¤êÆÉ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ä¤Þ¤ê²¿¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÉ½ñË¡¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï·ëÏÀ¤òÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤ò´Ê·é¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼Ò°÷¤Ë¡ÖÀ¼¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç"·ëÏÀ¤òÀè¤Ë¤¤¤¦¤È"¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤«¤éÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤Ç¤â·ëÏÀ¤«¤éÏÃ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿´¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¾¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢·ëÏÀ¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ä¤Þ¤ê²¿¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¶èÊ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãø¼Ô¤Ï²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡£ÀÜÂ³»ì¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼çÄ¥¤ä·ëÏÀ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¢É®¼Ô¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê²¿¤«¡©¡×¡Ê·ëÏÀ¡Ë
¢¢¡Ö·ëÏÀ¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÏÀÅÀ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê¹½Â¤¡Ë
¢¢·ëÏÀ¤òÃæ¿´¤Ë¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤êÆÉ¤ß¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤éËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢»ä¤ÏÂ®¤¯ËÜ¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÅª¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ïºï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÆâÍÆ¤ò¹Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±µ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¡£·×²è¤ä¹ÔÆ°¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ä¤Þ¤ê²¿¡©¡×¤È·ëÏÀ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂ®¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾å²¬ ÀµÌÀ ¡§ ·Ð±Ä¼Ô¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë