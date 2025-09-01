立憲民主党が、減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の制度設計を急いでいる。

近くとりまとめ、与党に実現を迫る構えだ。協議に前向きな石破首相（自民党総裁）と対照的に、首相の進退を巡って混乱する自民との協議は停滞が続いている。

立民の野田代表は８月２９日の記者会見で「間もなく一定程度の形が見えるのではないか。多くの党に理解してもらえるものを示したい」と述べ、素案の早期とりまとめに意欲を示した。

給付付き税額控除は、低所得者のうち所得税が課されている人に減税し、所得税が免除されている人らに給付する仕組みだ。税額控除が５万円の場合、納税額が１０万円なら５万円が減税され、納税額が２万円の人は税額がゼロになり３万円が給付される。立民の前身の民主党政権下でも検討された。

立民は６月、党政調にプロジェクトチームを設置して議論を進めており、国民の所得を把握し多寡に応じて給付する案や、岸田政権で実施された所得税などの定額減税と給付を組み合わせる案など、３案が浮上している。

ただ、所得・資産を正確に把握する仕組みの整備や、企業や自治体の事務負担軽減など、解決すべき課題は多い。そのため自民、公明両党は制度導入を容認してこなかったが、８月４日の衆院予算委員会で野田氏から協議を呼びかけられた首相が前向きな姿勢を示した。

同６日には自民の小野寺政調会長と立民の重徳政調会長が会談して課題などを確認したものの、首相の政権運営の不透明感が増し、その後の協議は進んでいない。制度設計の議論に自民を巻き込みたい立民内では「残された時間は多くない」（ベテラン）との見方が強く、実現に向けた糸口をつかもうと焦りを強めている。