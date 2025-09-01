1日10時現在の日経平均株価は前週末比371.73円（-0.87％）安の4万2346.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1102、値下がりは437、変わらずは76と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は245.81円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が165.11円、東エレク <8035>が40.01円、ディスコ <6146>が18.71円、コナミＧ <9766>が14.69円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を13.78円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が10.23円、オリンパス <7733>が9.45円、大塚ＨＤ <4578>が8.54円、エムスリー <2413>が7.54円と続く。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、医薬品、食料、電気・ガスと続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、その他製品が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

