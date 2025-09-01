TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

USGS=¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°4»þ17Ê¬¤´¤í¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤Ë¤â¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢2400¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£