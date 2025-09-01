穿くだけ → 即今っぽ！【GU】大人のオシャ見え♡「キャロットパンツ」

「何を着よう？ 」とコーデ組みに悩んでいる人は、シルエットで周りと差がつくボトムスがおすすめ。シンプルなワンツーでもシルエットに特徴があるだけで、サマ見えが狙えます。今っぽいアイテムを探すなら【GU（ジーユー）】を頼ってみて。今回注目したのは、ゆとりとすっきり見えのバランスが絶妙な「キャロットパンツ」。ワードローブに加えた日からヘビロテできそうな、旬顔アイテムをリサーチします。

きれいめにもカジュアルにも使いたい優秀パンツ

【GU】「デニムキャロットパンツ」\2,990（税込）

2タック入りで腰まわりにゆとりをもたせながら、裾に向かってすっきりと細くなるシルエットが特徴のキャロットパンツ。GUスタッフのKumikoさんは「まるでにんじんのような、ワイドからすぼまるテーパードシルエットで、はくだけで旬なアイテム」とプッシュしています。きちんと感と抜け感のバランスが絶妙で、きれいめにもカジュアルにも合わせたくなりそう。

スウェット素材で叶える大人の抜け感

【GU】「パフスウェットキャロットパンツ」\2,990（税込）

スウェット素材のキャロットパンツは、こなれ感たっぷりな雰囲気を醸します。ルーズすぎないシルエットなので、大人の上品さをキープしたリラックスコーデが作れそうです。ルームウェアっぽさを払しょくするなら、パンプスを合わせてレディライクに仕上げて。

