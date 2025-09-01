パーソナルカラーの世界では「イエベ（イエローベース）」と「ブルベ（ブルーベース）」という言葉があります。本来は人の肌の色味を表すものですが、今回SNSで注目されたのはなんと猫ちゃん！投稿はThreadsにて、49万回以上表示。いいね数は2.7万件を超えたそうです。コメント欄には「かわいい」との声が相次いで寄せられました。

【写真：まるで『イエベとブルベ』→色合いが違う『2匹のキジトラ猫』が可愛すぎる】

キジトラ界のイエベとブルベ

今回、Threadsに投稿したのは「こっちゃん」さん。登場したのは、猫のらんらんちゃんとチビちゃん。とっても仲良しな親子猫たちです。

投稿には、仲良く並んだらんらんちゃんとチビちゃんの姿が。飼い主さんによると、娘のらんらんちゃんは少し黄みがかった柔らかい色合いの毛並み。人間でいうところの「イエベ」タイプだそうです。

もう一方、母猫のチビちゃんは青みがかった落ち着いた印象の毛並みで「ブルベ」に見えるそうです。

同じキジトラ柄でも、このように色味の違いがはっきりと感じられるのはとても面白いですよね。毛並みのちょっとした違いがこんなにも印象を変えるとは…。らんらんちゃんとチビちゃんは改めて猫の奥深さを感じさせてくれます。

コメント欄にはイエベ＆ブルベな猫たちが大集合

キジトラ界のイエベとブルべであるらんらんちゃん＆チビちゃんを見たThreadsユーザーたちからは、上記で述べたコメント以外にも「キジトラにもブルベとイエベがあるのか」「どっちも美人」などの声が多く寄せられていました。

他にも、うちの子もイエベ、ブルベだという声も多数。たくさんのイエベとブルベな猫ちゃん達がコメント欄に集合したそうです。猫好き歓喜な光景ですね。

Threadsアカウント「こっちゃん」では、たくさんの猫ちゃん、ワンちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛さ満点な投稿に心癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「こっちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。