座るところがなくなった猫が次に選んだ居場所とは…？まるで世の無情さを嘆くような表情で静止している猫のシュールな光景は49万回を超えて表示され、2万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『座る場所を奪われた猫』の様子を見てみたら…】

座る場所が、ない

X（旧Twitter）アカウント『poncho_neko』に投稿されたのは、キジトラ白の男の子「ぽんちょ」ちゃんが、呆然とした顔つきのままテーブルの上でスフィンクスポーズを取っている姿です。

この日、飼い主さんが部屋の模様替えをされたことで、ぽんちょちゃんのいつもの定位置だったイスが片付けられてしまったのだそうです。

突然居場所を失ったぽんちょちゃんは、戸惑いながら新たな場所を探すことになったのだとか。

ぽんちょちゃんはテーブルの上にゆっくりと身を投げ出すと、「なぜこんな仕打ちを…」と無言の抗議をするような表情を浮かべていたといいます。

人間の都合に翻弄されながらも、どこか誇り高く、そして少し切ないぽんちょちゃんの姿に、思わず笑ってしまう人が続出したのでした。

投稿には、「ジト目がめっちゃかわいい」「ぽんちょちゃんのお顔がw」「目つきが最高ですw」「全部かわいくて癒されました」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

怖がりな一面も

普段飼い主さんにはとても甘えん坊なぽんちょちゃんですが、少しばかり人見知りな性格のため、来客がある日は警戒心からへっぴり腰になってしまうことも。

ぽんちょちゃんは、目を大きく見開いてドアの隙間から訪問客の姿を確認した後、リビングに避難していったのだそうです。

お客さんが帰るまで、ぽんちょちゃんはゆっくりとごはんを食べることもできなかったとのことでした。

写真・動画提供：Xアカウント「poncho_neko」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。