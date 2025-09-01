『ジャンプフェスタ』12月20日・21日開催 一部エリア1.5倍に拡大！計42作品のプログラム実施
ジャンプ漫画の魅力が詰まった毎年恒例の大型イベント『ジャンプフェスタ2026』（入場無料）が、12月20日・21日に千葉・幕張メッセにて開催されることが決定した。入場チケットの応募タイミング、ステージプログラム、会場で展開するブースの変更点などについて発表された。
【写真】人多すぎ！物販や原画エリア…『ジャンプフェスタ』の様子
『ジャンプフェスタ』は、集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプグループの漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のビッグイベント。1999年の開始以来、毎年多くの人が参加しており、昨年は、約11万人超が来場した。第27回となる今回は、ジャンプ各誌の人気作品や新進気鋭の作品が集うステージ「ジャンプステーション」が新たに加わり、パワーアップして開催される。
『ジャンプフェスタ2026』の入場チケット応募は事前に「ジャンプNAVI」アプリのインストール及び会員登録が必要。ジャンプNAVIクラブのステージが★1以上の会員のみ先行で応募ができる「ジャンプNAVIクラブ先行・入場チケット」の抽選応募受付を10月20日10時から開始する。また、「入場チケット」の抽選応募受付が10月31日10時から開始スタートし、どちらかのチケットに当選した人のみ、「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購入」などが可能になる「事前抽選チケット応募」に申し込みができる。
会場ではさまざまなステージプログラムを実施。豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」では計18作品のプログラム、また「ジャンプスタジオ」では計10作品のプログラムを展開。さらに、新たなステージとして「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」の人気作品や、新進気鋭の作品が集結するステージ「ジャンプステーション」が新設され、計14作品のプログラムをお届けするなど、2日間・3つのステージで計42作品のプログラムを実施する。なお、これら3つのステージ（「ジャンプスーパーステージ」「ジャンプスタジオ」「ジャンプステーション」）は、いずれもYouTube公式「ジャンプチャンネル」内にてライブ配信もされる。
また、ステージプログラムの他にもさまざまな企画や展示を会場内で開催。今年は幕張メッセ会場をさらに拡張し、各ブースがパワーアップする。「JF公式ショップ」などでグッズが購入できる「ジャンフェスマーケット」ゾーンは、昨年と比べて1.5倍の広さに拡大。「ジャンプ原画ワールド」もブースを1.5倍に拡大し、豪華な特別展示を実施するなど、他にも「ジャンプアミューズメン島」や「ジャンプキャラクターグリーティング」など子供も楽しめる企画も登場する。
【ジャンプスーパーステージ】計18作品 ※連載開始順
「週刊少年ジャンプ」
『ONE PIECE』『BLEACH』『銀魂』『僕のヒーローアカデミア』『鬼滅の刃』『Dr.STONE』『呪術廻戦』『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』『あかね噺』
「少年ジャンプ＋」
『忘却バッテリー』『SPY×FAMILY』『怪獣８号』『ダンダダン』『チェンソーマン』
「ジャンプSQ.」
『新テニスの王子様』『青の祓魔師』『ワールドトリガー』
【ジャンプスタジオ】計10作品
「週刊少年ジャンプ」
『ハイキュー!!』『ブラッククローバー』『夜桜さんちの大作戦』『マッシュル-MASHLE-』『逃げ上手の若君』『ウィッチウォッチ』
「少年ジャンプ＋」
『地獄楽』『魔都精兵のスレイブ』
「ジャンプSQ.」
『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』
「最強ジャンプ」
『地獄先生ぬ〜べ〜』
【ジャンプステーション】計14作品
「週刊少年ジャンプ」
『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『暗殺教室』『アンデッドアンラック』『キルアオ』
「少年ジャンプ＋」
『BLACK TORCH』『姫様“拷問”の時間です』『株式会社マジルミエ』『マリッジトキシン』『正反対な君と僕』『幼稚園WARS』
「ジャンプSQ.」
『憂国のモリアーティ』『ダークギャザリング』『極楽街』『ファントムバスターズ』
