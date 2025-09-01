『ヒロアカ』原画展、大阪で開催決定！新グッズ・カフェ情報解禁 2026年春・福岡も巡回
漫画『僕のヒーローアカデミア』の「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」が、10月25日〜12月21日に大阪・なんばパークスミュージアムで開催されることが決定した。さらに、2026年春・福岡へも巡回が決まった。
【写真】うまそう！オムライスやバーガー…『ヒロアカ』展のカフェメニュー
展覧会のチケットは全日日時指定となっており、前期日程の一般販売（先着制）を9月6日に開始。大阪会場の公式ショップで新たに販売する新商品情報第一弾も公開された。
また、なんばパークス7Fの「#702 CAFE&DINER なんばパークス店」では、本展覧会の開催を記念したコラボカフェもオープン。追加グッズ情報や大阪会場のチケット情報に加え、コラボカフェにて提供されるメニューやノベルティの情報が公開となった。
◆追加グッズ情報 東京会場で販売した100点以上のオリジナルグッズに加え、「100ページレターパッド＜50scenes／100pages＞」や「パブミラー風アクリルステッカーコレクション（全16種／ランダム1種入り）」、「アクリルONボックスフィギュア」など、大阪会場で販売する新商品情報の第一弾を公開。
◆コラボカフェ開催決定 本展覧会の開催を記念し、原画展の開催期間中、「#702 CAFE&DINER なんばパークス店」にて作品をモチーフにしたコラボカフェを期間限定でオープンします。
＜メニュー＞
フード（4種類）
デザート（3種類）
ドリンク（5種類）
＜ノベルティ＞
さらにコラボカフェでは、コラボメニュー１品注文につき、「オリジナルコースター（全12種/ランダム）」を1つ提供します。
◆来場者特典『タブロイド風ステッカー』（全5種・ランダム） 作中の主人公・デク（緑谷出久）たちの激闘の瞬間を切り取ったタブロイド風ステッカーをプレゼント！
