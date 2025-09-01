日本テレビの水卜麻美アナウンサーが１日、同局「ＺＩＰ！」に通常通り出演。８月３０日から始まった「２４時間テレビ」でも司会を務め、月曜パーソナリティの風間俊介から「ご苦労様でした」と労われた。

水卜アナは「２４時間テレビ」に出演。８月３１日の午後８時５４分の番組終了まで出演。それから約９時間後、水卜アナはメーンＭＣの「ＺＩＰ！」にいつも通り登場。「２４時間テレビを見て下さった皆様、協力して下さった皆様、改めてありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、「昨日、無事に終わることができたんですが、いつも『ＺＩＰ！』をご一緒している皆さん、ぜひ２４時間テレビの素敵な瞬間たくさんありましたので、朝からまたちょっと共有したいなとい思いが、どちらも司会を務める者としてございます」と笑顔であいさつ。番組でも「２４時間テレビ」の名場面を紹介した。

そして「ＺＩＰ！」の最後にも水卜アナは「今日も総集編見て頂きましたけど、改めて皆様、ありがとうございました」と言い、風間俊介も「みんなが楽しそうにやっている。これが一番の夏の思い出」としみじみ。

「２４時間テレビ」から「ＺＩＰ！」と完走した水卜アナは「私の２４時間テレビはこれで終わりです」と大役を終えホッ。風間も「ご苦労様でした」と労っていた。

同じく司会を務めた羽鳥慎一アナも通常通り、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。２４時間テレビの疲れも見せずに冒頭から、視聴者からのフェレット動画を紹介していた。