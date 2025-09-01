熊谷真実（65）が1日、インスタグラムを更新。「私事で大変恐縮ではございますが、この度ご縁をいただき、株式会社101に所属いたしましたことをご報告申し上げます」と、東京のキャスティング、エージェント会社101所属を発表した。

熊谷は「今日は石井ふく子先生のお誕生日！ 先生！ お誕生日おめでとう御座います！」とテレビプロデューサーの石井ふく子氏の99歳の誕生日を祝福した。その上で「めでたい日に熊谷からもおしらせです」として新事務所所属を報告。「これまで活動を続ける中で、多くのご厚情、ご支援を賜りましたことに心より御礼申し上げます。これまでいただいた経験や学びは、私にとって大きな財産であり、今後の活動の基盤となるものと存じております。自らの可能性をさらに広げ、より多くの方々にお応えできるよう努めてまいる所存です。新しい挑戦に向けて、これまで以上に精進し、少しずつでも確実に成長していきたいと考えております。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とつづった。

そして「先生のお誕生日にちなんで9月1日9時1分投稿します！！！」と締めた。