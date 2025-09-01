今日9月1日も朝からハイペースで気温上昇。朝の通勤・通学の時間帯から東京や名古屋、大阪、福岡など既に30℃を超えている所も。新潟県では午前9時半時点で35℃以上の猛暑日になった所もあります。この後もさらに気温が上がり、北陸をはじめ、関東から九州では35℃以上の猛暑日の所が続出しそうです。

朝からハイペースで気温上昇 既に猛暑日に迫る所も

今日9月1日も関東から九州を中心に朝から強い日差しが照り付けています。朝の通勤・通学の時間帯からハイペースで気温が上昇しています。午前8時時点で、既に東京や大阪、福岡では気温が30℃を超え、名古屋でも8時過ぎには30℃を超えました。





さらに9時30分時点で、新潟県糸魚川市では35℃を超え、猛暑日となっています。さらに金沢や富山などでは34℃台まで上がり、35℃に迫るほどの気温になっています。この後も昼頃にかけてさらに気温が上がり、北陸をはじめ、関東から九州では35℃以上の猛暑日の所が続出しそうです。

福井など9月としては記録的な暑さに?

今日1日は全国のアメダスの3割近くにあたる200地点以上で最高気温35℃以上の猛暑日になるでしょう。各地の最高気温は、東京都心と大阪は36℃、名古屋は37℃、福岡は35℃の予想です。今日1日も予想通り猛暑日になれば、今年の猛暑日日数は、東京は25日目、名古屋は44日目、大阪は40日目、福岡は26日目となるでしょう。大阪は昨年2024年は猛暑日日数が41日でしたが、まもなく猛暑日最多日数を更新するほどの勢いとなっています。



さらに関東から九州だけでなく、北陸でも猛暑日の所が続出するでしょう。新潟は35℃、金沢は36℃、さらに福井や富山では38℃の予想です。福井では観測開始以来、9月の最も高い最高気温は2020年9月2日の37.7℃でしたので、今日1日に予想通りの気温になれば、9月の最高気温の記録を更新するかもしれません。各地で異例の暑さとなる所が多いでしょう。

この先もまだしばらく万全の熱中症対策が必要に

今日1日も35都府県に熱中症警戒アラートが発表されているため、熱中症には厳重な警戒が必要です。熱中症警戒アラートが発表されていない地域でも、こまめな水分補給や塩分補給をするなど、万全の対策が必要です。



明日2日から明後日3日にかけてもこの猛暑は続くでしょう。ただ、4日以降は猛暑日地点はグッと少なく、体温を超えるほどの暑さはなさそうです。それでも所々で猛暑日は予想されていますので、この先もしばらくは熱中症対策が必要になるでしょう。