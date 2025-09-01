【figma ガノンドロフ ティアーズ オブ ザ キングダムver.】 発売日：7月上旬 参考価格：14,800円 セール価格：12,615円

楽天ブックスは、グッドスマイルカンパニーから発売中の可動フィギュア「figma ガノンドロフ ティアーズ オブ ザ キングダムver.」を参考価格から14％オフの12,615円で販売している。

本商品は、ゲーム「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」より、リンクの宿敵「ガノンドロフ」を「figma」シリーズで立体化したもの。表情パーツ「通常顔」・「叫び顔」・「煽り顔」のほか、オプションパーツとして「瘴気の剣」・「鞘」・「瘴気の槍」・「魔王の弓」・「瘴気エフェクトパーツ」・「矢」などが付属する。

【付属品】

専用台座付属

【商品サイズ】

高さ：19cm

※「figma ガノンドロフ ティアーズ オブ ザ キングダムver.」以外の商品は付属しません。

【イメージ画像】

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

(C)Nintendo