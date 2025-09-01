2025年9月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、内省の時期が終わりを迎えることを示しています。

今月は、これまで抱えていた悩みから解放され、心機一転できる1カ月となるでしょう。

ただし、新たに多くのことを抱え込むと疲れてしまいそうです。やりたいことは1つに絞るのが成功の鍵。

【今月のラッキーカラー：ブルー】
青色のアイテムが、迷わず一歩を踏み出す力を与えてくれるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)