¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡ª¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é»£±Æ¤ÎÈþËÆ¤Ë¡ÖÌÓ·ê¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¡ª¡×È¿¶Á
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï8·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤Î²ÆÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¡¹¿§µ¤¤ÈåºÎï¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥ª¥Ç¥³¤¬ºÇ¶¯¡×¡Ö²Æ½÷¡¢¤È¤â¤Á¤ó»²¾å¡ª¡ªÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿°¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÌÓ·ê¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö²Æ½÷¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò6ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¤µ¤ó¡£Ã¯¤«¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤¬¼«»£¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ÈþËÆ¤È¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈþµÓºÝÎ©¤Ä»Ñ20Æü¤Ë¤â²Æ¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄÌî¤µ¤ó¤Î°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
