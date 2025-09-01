【しし座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、進むべき方向を決める場面が訪れることを示しています。
今月は、大きな決断をする機会が訪れても、少し先延ばしにして大丈夫。
ただし、期限を決めて行動すると◎。落ち着いて考える時間が持てるでしょう。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンク色のアイテムが、冷静で穏やかな判断を後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
