新ノートは衝突回避支援機能が向上！

日産ノート｜Nissan Note

先進コンパクトカーの「ノート」、プレミアムコンパクトカーの「ノート オーラ」は、「e-POWER」によるスムーズで力強い加速や、なめらかな減速制御、優れた静粛性などが幅広いユーザーから好評を得ている。

今回の一部仕様向上では、走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避を支援する「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大。左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合させている。

また、後席への人や荷物の置き去りがないよう降車前にドライバーへ知らせる「後席リマインダー」を、全グレードに標準設定したのも新しい。

●「ノート」モデルラインナップ

・X（FF）：232万8700円

・X FOUR（4WD）：261万4700円

●「ノート オーラ」モデルラインナップ

・G（FF）：282万1500円

・Gレザーエディション（FF）：291万2800円

・G FOUR（4WD）：310万7500円

・G FOURレザーエディション（4WD）：319万8800円

●「ノート オーラNISMO」モデルラインナップ

・NISMO（FF）：312万5100円

・NISMO tuned e-POWER 4WD（4WD）：353万1000円

※価格は消費税込み

特別な装備を纏った「AUTECH LINE」シリーズ

日産ノート オーテック ライン｜Nissan Note AUTECH Line

今回の一部仕様向上に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、ノートに新たなカスタムカー「AUTECH LINE」を設定した。また、ノート／ノート オーラの「AUTECH」シリーズ、および「助手席回転シート」も一部仕様向上を実施した。

ノートAUTECH LINEとノート オーラAUTECHシリーズは8月28日より、また、ノートAUTECHクロスオーバー、ノート／ノート オーラ助手席回転シートは9月5日より日産の販売会社を通じて発売される。

「AUTECH LINE」は、さりげない個性やこだわりをクルマに求めるユーザーに向けて、車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施した新たなシリーズ。「キャラバン」に続いて今回「ノート」にも新たに設定された。

ノートAUTECH LINEでは、専用の16インチアルミホイールやメタル調フィニッシュのドアミラーが採用されたほか、すべてのボディカラーにおいて、ダークメタルグレーのフロントグリルを装着しているのが特徴的だ。

日産ノート オーテック ライン｜Nissan Note AUTECH Line

また、シート素材には「エクストレイル」で好評の、ナッパレザー並みのしっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代シート素材「TailorFit（テーラーフィット）」が採用された。

今回の一部仕様向上では、ベース車と同様に、カスタムカー各車種や「助手席回転シート」においても、走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大することで、左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合。

後席への人や荷物の置き去りがないように、降車前にドライバーへお知らせする「後席リマインダー」も、ベース車同様に全グレードに標準設定された。

●「ノートAUTECH LINE」モデルラインナップ

・AUTECH LINE（FF／ベース車：X）：243万8700円

・AUTECH LINE FOUR（4WD／ベース車：X FOUR）：272万4700円

●「ノートAUTECHクロスオーバー」モデルラインナップ

・AUTECHクロスオーバー（FF／ベース車：X）：279万7300円

・AUTECHクロスオーバー（4WD／ベース車：X FOUR）：310万8600円

●「ノート助手席回転シート」モデルラインナップ

・助手席回転シート（FF／ベース車：X）：243万8700円

・助手席回転シート（4WD／ベース車：X FOUR）：272万4700円

●「ノート オーラAUTECH」モデルラインナップ

・AUTECH（FF／ベース車：G）：310万3100円

・AUTECH（4WD／ベース車：G FOUR）：338万9100円

●「ノート オーラAUTECHスポーツスペック」モデルラインナップ

・AUTECHスポーツスペック（FF／ベース車：G）：325万1600円

●「ノート オーラ助手席回転シート」モデルラインナップ

・助手席回転シート（FF／ベース車：G）：293万1500円

・助手席回転シート（4WD／ベース車：G FOUR）：321万7500円