【かに座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】
「悪魔」の正位置は、願望や欲望が表面化することを示します。
今月は、気になっていた事や物と出会えるチャンスが訪れそうです。
ただし、大きな金額が動く行動は慎重に。無理のない範囲で楽しみましょう。
【今月のラッキーカラー：ホワイト】
白いアイテムが気持ちを整え、冷静な選択へと導いてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
