実は「年齢非公表」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「さかなクン」を抑えた1位は？
年齢のことをあえて伏せるスタイルは、ミステリアスさを感じて興味を惹かれるもの。年代を超えて愛される存在になるのも納得です。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は年齢非公表と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
さかなクンは年齢非公表ですが、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さんと中学高校の同級生であることが知られています。高校の時に席が前後だったなど、青春エピソードも語られているので、気になる人はチェックしてみてください。
回答者からは「そういうことは、あまり気にしなさそうなので」（30代男性／山形県）、「確かに実年齢が不明に思えるから」（40代男性／東京都）、「教えてくれても問題なさそうだから」（40代女性／佐賀県）といったコメントが寄せられています。
高地さんは29歳まで年齢を公開していましたが、2024年3月に突如、年齢非公表に。非公表の理由は「シンプルに面白いから」と語り、年齢に縛られないスタイルを確立しています。
回答コメントでは「旧ジャニーズで年齢を非公開の人を他に知らないので、なぜ非公開なのか驚くから」（40代女性／埼玉県）、「年齢を非公表にする意味が分からなかったから」（50代女性／愛知県）、「以前の記事や周りの人との年齢差ですぐわかるのに非公表たから」（60代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：さかなクン／69票2位にランクインしたのは、魚類学者でタレントのさかなクンです。メディア出演や公演活動を通して魚の啓発に取り組むほか、文筆業や画家としても幅広く活動。
1位：高地優吾（SixTONES）／78票1位にランクインしたのは、SixTONESの高地優吾さんです（※高ははしごだか）。8月25日スタートの舞台『ある日、ある時、ない男。』で主演を務めています。
