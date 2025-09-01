All About ニュース編集部は「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施。「実は年齢非公表と知って驚いた芸能人」ランキングで1位に選ばれたのは？（サムネイル画像出典：さかなクン オフィシャルサイトより）

写真拡大

年齢のことをあえて伏せるスタイルは、ミステリアスさを感じて興味を惹かれるもの。年代を超えて愛される存在になるのも納得です。

All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は年齢非公表と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！

【11位までの全ランキング結果を見る】

2位：さかなクン／69票

2位にランクインしたのは、魚類学者でタレントのさかなクンです。メディア出演や公演活動を通して魚の啓発に取り組むほか、文筆業や画家としても幅広く活動。

さかなクンは年齢非公表ですが、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さんと中学高校の同級生であることが知られています。高校の時に席が前後だったなど、青春エピソードも語られているので、気になる人はチェックしてみてください。

回答者からは「そういうことは、あまり気にしなさそうなので」（30代男性／山形県）、「確かに実年齢が不明に思えるから」（40代男性／東京都）、「教えてくれても問題なさそうだから」（40代女性／佐賀県）といったコメントが寄せられています。

1位：高地優吾（SixTONES）／78票

1位にランクインしたのは、SixTONESの高地優吾さんです（※高ははしごだか）。8月25日スタートの舞台『ある日、ある時、ない男。』で主演を務めています。

高地さんは29歳まで年齢を公開していましたが、2024年3月に突如、年齢非公表に。非公表の理由は「シンプルに面白いから」と語り、年齢に縛られないスタイルを確立しています。

回答コメントでは「旧ジャニーズで年齢を非公開の人を他に知らないので、なぜ非公開なのか驚くから」（40代女性／埼玉県）、「年齢を非公表にする意味が分からなかったから」（50代女性／愛知県）、「以前の記事や周りの人との年齢差ですぐわかるのに非公表たから」（60代女性／宮城県）などの声が集まりました。

※回答コメントは原文ママです

この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)