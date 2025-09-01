【ふたご座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：戦車（The Chariot）／逆位置】
「戦車」の逆位置は、行動に移る前の入念な準備を表します。
今月は、大きな目標に向けた計画や指標づくりに最適な時期。
しかし、焦りは禁物です。急なスケジュールは立てずに長期的な視野で進めると◎。
【今月のラッキーカラー：パープル】
紫色のアイテムが、計画を着実に進めるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
