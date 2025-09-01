ハロウィン限定♡カンロのグミッツェル＆mofuwaプチが登場

カンロ直営店「ヒトツブカンロ」とオンラインショップ「Kanro POCKeT」で、2025年9月1日（月）よりハロウィン限定商品が順次登場♡人気の次世代食感グミ「グミッツェルプチ」や“もふふわ食感”の「mofuwaプチ」など4品が、かわいいおばけデザインのパッケージでお目見え。友人や家族へのギフトや自分へのごほうびにもぴったりな、見て楽しい食べておいしい限定アイテムです♪

ハロウィン限定♡グミッツェルプチ

「グミッツェルプチ ハロウィン」は、外はパリッと、中はしっとりの次世代食感グミが小さくなった可愛い一口サイズ。

グレープ味・オレンジ味に加え、ハロウィン限定ブルーベリー味を含む3種の味が楽しめます。テトラ包装5袋入りで1,000円（税込）。

ばらまき用やギフトにもぴったりのカラフルなミニプレッツェル型グミです♡

コロンバン原宿サロン限定♡最高級シャインマスカットパフェ登場

ラムネ味で登場♡mofuwaプチ

「mofuwaプチ ハロウィン」は、柔らかく弾力のある“もふふわ食感”のマシュマロ。通年販売のヨーグルト味とは異なり、ハロウィン限定でラムネ味をお届けします。

30g入りで価格は600円（税込）。おばけのイラストが描かれた窓付きパッケージからマシュマロが顔をのぞかせ、手軽なプチギフトや出張のお供にもぴったりです♡

オンライン限定♪パーティサイズも

「グミッツェルプチ ハロウィンパーティBOX」は、ブルーベリー・オレンジ・グレープの3種アソートで、化粧箱入り5,000円（税込）。

大人数向けギフトやハロウィンイベント用にぴったりです。オンラインショップ限定で、9月下旬より順次発売。

定期便「グミッツェル for me」会員には9月2日から先行販売もあり、毎月届く楽しみも魅力です♪

ハロウィンを彩るカンロのかわいいお菓子たち♡

カンロの直営店「ヒトツブカンロ」とオンラインショップ「Kanro POCKeT」では、9月1日よりハロウィン限定の「グミッツェルプチ」や「mofuwaプチ」、キャンディやパーティBOXが登場♡

見た目もかわいいおばけデザインで、家族や友人へのギフトや、自分へのごほうびにも最適。数量限定なので、お早めにチェックしてハロウィンを楽しんでください♪