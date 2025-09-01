2025年9月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年9月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、公平さとバランスを象徴します。

今月は、何事も客観的に見極め、心身ともに安定を保てるでしょう。

ただし、その考えを人に押し付けると、冷たい人に見られてしまうかも。誰かに意見するときは、一呼吸置いてみて。

【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色のアイテムが公平さの中に温かさをプラスし、物事を円滑に進めてくれるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)