【おうし座】2025年9月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年9月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、公平さとバランスを象徴します。
今月は、何事も客観的に見極め、心身ともに安定を保てるでしょう。
ただし、その考えを人に押し付けると、冷たい人に見られてしまうかも。誰かに意見するときは、一呼吸置いてみて。
【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色のアイテムが公平さの中に温かさをプラスし、物事を円滑に進めてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
