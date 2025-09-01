2025年9月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おひつじ座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2025年9月の運勢を占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】
「愚者」の正位置は、自由を楽しむ意味を持ちます。

今月は、あなたの柔軟な発想や自由な行動が周囲によい影響を与えるでしょう。

ただし、横暴な態度はNG。自分の意見が通りやすい時期ですが、謙虚さは忘れずに過ごして。

【今月のラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーのアイテムが、自由な言動に落ち着きと信頼感を添え、周囲との調和を保ってくれるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)