水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2025年9月の運勢

｛ 2025年9月の運勢 ｝

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢まわりといい関係が築ける星回り。ただし依存しすぎに注意

何気ない会話や交流からいい人間関係が生まれ、周囲から信頼や愛情を得ることができる星回りです。あなたのがんばりや思いやりが誰かを支え、あなたを支えてくれる人たちにも出会えそう。何かに取り組むときも、だれかと協力し合うことでパワーが増し、いっしょに大きな夢や目標に向かえるでしょう。ただし、人の影響を強く受けやすいときでもあり、相手に依存すると振り回されてペースが乱れ、運気を消耗してしまう恐れも。深入りしすぎないように、心の制御を。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢新たな方向へかじを切るとき。自分自身で問題を解決して

“満を持して”いろいろなことが始まったり、みずから動き出したりすることがありそうです。自分ではあがなえない状況で新たなチャレンジをすることになったり、自主的にこれまでとは違う環境に飛び込んだり。あるいは、将来についてあれこれ考えることになるなど、あなたの中で新たな方向へとかじを切る動きが生まれるでしょう。今月の問題は、自分ひとりで考え、答えを出していかなくてはなりません。でも、その自問自答の時間が、あなたのこれからの可能性を大きく広げるきっかけになるはずです。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢停滞していたことが徐々に解決の方向に。将来に向けた自分磨きを

8月に整理がつかなかったこと、決断できなかったことが、ゆっくりと落ち着くべきところに向かっていきます。がんばってきたことが実を結ぶ、なんてうれしい展開も期待できそう。そのためには自分に足りないものを学び直し、継続している努力をやめないことが大切。また、これまでとは少し違う目標を持つことでも、次の新しい夢に出会えるでしょう。今月の運気の流れは穏やかなので、充分な手ごたえを感じたり、すぐに結果が出たりするようなことはないかもしれません。じっくりと運気を熟成させるイメージをもって、自分自身を磨いていきましょう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢幅広い情報収集で運を引き寄せて。迷ったときは「好き」を優先

今月の違和感や疑問は見逃さず、しっかり考え、チェックしましょう。いろいろな人から話を聞いて情報を集め、もっと広い視点で物事を考えると、いい変化の運気を引き寄せることができます。思い通りにならないこともあり、時には感情的になってしまうこともありそうですが、勢いにまかせて動いたり、急いで決着をつけようとしたりすると余計に混乱。迷ったり悩んだりしたときは、自分の中の「好き！」という気持ちに正直になってみて。ピンチもチャンスに変わるはず！

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢いい仲間に恵まれる時期。自分の意見はしっかり持って

“分かち合う”が今月の開運テーマ。いい仲間、頼れる相手に恵まれる時期で、人との共同作業も多くなるでしょう。時には意見が分かれて関係がギクシャクしても、いいことは皆でシェアし、大変なことも共有する気持ちを持つことで新たな信頼関係がつくられます。そして、強固な絆も生まれていきます。いっぽうで、まわりの評価を気にしやすく、相手の意見に流されやすい傾向が。場の空気を大事にするのは悪いことではありませんが、思っていないことは「YES」と言わないで。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢ステップアップできる月。夢を具体的にイメージして

今できる勝負、挑戦をすることで、ステップアップできる上昇のとき。目標や夢を具体的にイメージするほど、実現しやすくなるでしょう。8月にチャレンジしたことを発展させるために計画を練り直す、根回しをするのもおすすめです。パワーがあり、休まずに走り続けることができますが、自覚はなくても疲れはどんどんたまっていきます。10月にはその反動が出そうなので、オンオフを上手に切り替え、体と心を休ませる時間も確保しましょう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢身近な人の助言を受け入れて。居場所を整えるのも◎

何事もバランスが大事な月です。攻めるだけではなく、時には守りに回ることで、物事がうまく進んでいきます。自分の弱さ、苦手分野、コンプレックスの克服にもいいときで、家族やパートナー、友達、同僚など身近な人の助言を受け入れ、力を借りることで、よりよく修復・改善できるでしょう。また、自分のベースになる場所、いちばん守りたい場所を、居心地よく整えることも大切。模様替え、人間関係の見直しは吉。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢魅力が伝わって場の中心に。新たな交友関係も

ポジティブな向上心や好奇心から新たな運気を呼び込みます。自由にやりたいことができるようになり、ほしいものにも手を伸ばすことができるでしょう。また、あなたの魅力がまわりに伝わりやすくなるので、頼られたり期待されたりして、場の中心になるようなシーンが多くなりそう。交友関係が広がっていく時期なので、これまでとは違うコミュニケーション、自己表現を試してみるのも吉。ときめくものにも出会える予感！

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢イメチェンで運気アップ。方向転換で次のステージへ

新しい情報を得る、真実を知ることで、物の考え方や価値観をアップデートできるときです。これまでの考え方、やり方にこだわらず、自分が正しいと思うほうへ意識を向けましょう。また取り戻したいものがあるなら、目標設定を変え、計画を練り直し、もう一度力を尽くしてみて。自分の中でケジメをつけることで、次のステージへと進むことができます。流行を取り入れたファッション、ヘアメイク、イメチェンは運気の後押しに。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢仕事も遊びもマイペースが吉。フォローしてくれる人が近くに

スピードは出ませんが、ゆっくり進むことで分かること、見えてくることがたくさんあります。無理ができないので、仕事や家事などの義務的なことでも、自分の体力に合わせてがんばりすぎないように。遊びや趣味ものんびりペースで楽しんで。また、今月はあなたをフォローしてくれる人がすぐ近くにいます。ささいなことでも手を借りてみると、意外な成果が得られます。ただし、生活が乱れると運気が低迷するので注意を。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

