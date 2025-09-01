水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　9月1日〜7日の運勢

｛ 2025年9月1日〜7日の運勢 ｝

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢ミッション拡大！できること、やりたいことには全力で挑もう

自分のまわりで起きた出来事に周囲の人も加わって、物事の動きや流れがスケールアップしそうです。行動力があるときなので、気になることにはどんどん挑戦して吉。7日は大事なことを伝えると◎。意思表示もはっきりと。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢人とのつながりを掘り下げて。相手の気持ちを感じ取ろう

人間関係が熱いとき。だれかと込み入った話や踏み込んだ話をすることがあるかもしれません。それにより気づくこと、はっきりすることがあるので、相手の気持ちや自分の心の変化をしっかり受け止めて。5日は気合を入れて、義務的な作業に取り組みましょう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢ひと山越えるタイミング。まずは身のまわりと自分自身の整理を

本気になれば、やるべきことをやり遂げられる運気です。 特に“片づけ”には最適。家の片づけだけでなく、気になっていることと向き合い、頭や心の中を整理するのもおすすめです。6日はライフハック動画をチェック。ためになる情報に出会えそう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢ハッピーなサインに出会えるとき。あなたから興味のある世界にアクセス！

いろいろな“きっかけ”に出会えるタイミングです。身のまわりにある「これはおもしろそう」「もっと知りたい」と思うものに手を伸ばして引き寄せると、新たな“推し”に出会えたり、おもしろい何かが手に入ったりしそうです。7日は考えすぎると逆効果。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢力を貸してもらえる幸運期。意外な人とつながれる可能性も

まわりからのサポートを受けて、うまくいっていることがよりスピードアップしたり、問題が解決したりするとき。そのため、身近な人とのコンセンサスはしっかりと取っておくと吉。これまで縁がなかった人とつながりができる可能性も大。特に9月1日はチャンス！

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢しなやかな生き方が新たなチャンスを引き寄せる。傾聴の姿勢も大事

次の挑戦のための準備期間です。こだわりを捨てて柔軟になると、あなたにとって必要なものがたくさん集まってくるでしょう。人の話、相手の希望にもよく耳を傾けて。9月2日は「自分がどうしたいか」を大事にすべき日。自覚することで状況が好転。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢心と時間の余裕が運気を後押し。柔軟に予定と考え方を変えていこう

スケジュールに余裕を持たせ、自由に動ける状況をつくっておくと物事がうまく進みます。「ま、いっか」的なマインドも◎。逆に、「絶対こうじゃなきゃダメ」と考えると運気を下げてしまうので注意。9月3日は力を発揮しやすい幸運日。主導権を握って吉。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢ベストな解決策が見つかりそう。一気に話がまとまる予感も

人とのやり取りの中で、いい“着地点”を見つけられそうです。話をまとめたいこと、先に進めたいことは、ここできちんと話し合いを。人と会う約束をするのも◎。9月4日は人にやさしくしたぶんだけ、素敵なおかえしがあるかも。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢ポジティブな意思表示を。「ありがとう」のひと言で幸せが倍に！

ほしいものや好きなものはきちんと言葉にして伝えましょう。人の親切は素直に受け取り、感謝を伝えることで、幸運を呼び込みます。逆に我慢しすぎ、遠慮しすぎは人間関係を不安定に。5日は大好きな人に、ちょっとしたサプライズを仕掛けてみて。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢だれかの助けで事態が好転。親切には甘えてOK

一人でしていたこと、どっちつかずだったことをだれかが手助けしてくれそうです。一人ではできなかったことを、まわりの人に託すのもあり。3日は好きな作業に打ち込むとストレス解消に。6日は心のこもったお土産がラッキーアイテム。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

